Csúcsra jár a kultúra és a gasztroélmény Siófokon

Lassacskán az egész országot eléri az elmúlt évek gasztroforradalma, így a balatoni vendéglátóhelyek is jócskán megváltoztak az elmúlt évtizedben. A hekket és sültkrumplit árusító egyenbüfék mellett egyre több az egyedi ízeket és minőségi alapanyagokat használó étterem. Már jócskán rácáfol a korábbi sztereotípiákra Siófok is, amely idén ünnepli várossá avatásának 50. évfordulóját és a minden hétvégére kijutó izgalmas programok mellett legalább annyira izgalmas gasztroélményeket is kínál.