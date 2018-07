Mától csak ebből a zöldségből készít salátát

Faluhelyen (és számos városban is) a nagymamák még mindig úgy élnek, mint régen: hiába a zöldséges és gyümölcsös standok kínálata, ők inkább megtermelik maguknak az alapanyagokat. Emlékszem, gyerekként milyen izgatottan vártam, hogy végre beérjen az eper, azután a málna, végül pedig a szőlő. Mindig kilógtam a kertbe, hogy lecsippenthessek néhány szem édes gyümölcsöt. Hasonló lelkesedéssel vártam például a retek érését is, hiszen nincs is jobb a nagymama házi zsírjával megkent, retekkel megpakolt kenyérnél.