Egy veszélyes vízesés alatt vacsoráztunk

Hihetetlen, mégis igaz! Mi is megdöbbentünk, amikor megláttuk, de valóban lehetséges, hogy vodka folyjon a dinnyéből. Ám ez még mind semmi ahhoz képest, hogy megtanultunk kés nélkül dinnyét szeletelni. Sőt, arra is rájöttünk, hogy hús nélkül is lehet jó a grillparti, ami szintén egy óriási felfedezés volt. Bár nem nagyobb, mint a tökéletes pizza titka. Heti gasztro-összefoglaló.