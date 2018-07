Elsőre elég őrültnek hangzik a feltételezés, amely szerint halott darazsak vannak a fügében, ám talán mégsem állítunk valótlant, ha ezt kijelentjük. De hogyan lehetséges mindez? Mit keresnének ugyan halott darazsak a gyümölcsben? Szó szerint kell érteni ezt egyáltalán? Mindjárt kiderül!

A füge nem gyümölcs, hanem egy valódi természeti csoda: valójában befelé nyíló, apró virágokból áll, amelyeket mi pici bogyóknak látunk, amikor beleharapunk. A fügét a fügedarázs porozza be, ám ahhoz, hogy ezt megtehesse, be kell mennie a gyümölcs belsejébe. A tojásait a még éretlen termésbe rakja le, ami egyet jelent azzal, hogy amikor fügét eszünk, néhány kis fügedarázs-múmiát is elrágcsálunk közben. Vagy mégsem?

A füge ficint termel, amely egy speciális enzim. Ez olyan fehérjékké bontja le a rovarok testét,

amelyek felszívódnak a növényben.

Ettől persze nem szabad elrettenni, és mellőzni a fügefogyasztást, hiszen számos ínycsiklandó fogás készülhet belőle: pite, lekvár, szörp, saláta, ehetjük magában, megsütve vagy mézzel, balzsamecettel, mandulával, ricottával, görög joghurttal, de hozzáadhatjuk a sült kacsához is.

A fügék szezonja a nyár és az ősz – fajtától függően. Nagyon finom, viszont gyorsan romlik, ezért érdemes a vásárlás után 1-2 nappal elfogyasztani. A választásnál ügyeljen arra, hogy a puha, mély színű, sérülésmentes, kerekded gyümölcsöket keresse.

Az érett fügének jellegzetesen édes az illata.

Csak akkor mossa meg, amikor el akarja fogyasztani, és a hűtőben tárolja.

Ám nemcsak a gasztronómiában, hanem az orvostudományban is rendkívüli hírnevet szerzett magának. Például a Kínai Gyógyszerészeti Egyetem Természettudományi tanszékének tanulmánya szerint a füge hatékony a rákos sejtek elleni harcban. Bár több kutatásra van szükség ebben a témában, az eredmények megnyerőek.

Továbbá rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaz, mint a A-, a B1-, B2-vitamin, a kalcium, a vas, a foszfor, a mangán, a nátrium és a kálium.

Magas rosttartalma szabályozza a bélműködést, pektintartalma miatt pedig csökkenti a koleszterinszintet. Az aszalt füge Ómega-3 és Ómega-6 zsírsavakat is tartalmaz, amelyek csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Káliumtartalma

a magas vérnyomás ellen

kiváló. Természetes antebakteriális és gombaellenes hatású, antioxidánstartalma is rendkívül magas, leginkább polifenolban gazdag.

Ez bőven elég indok ahhoz, hogy beépítse az étrendjébe. Készítsen máris sült fügét baconszalonnával!

Csilis-baconszalonnás füge

Hozzávalók:

140 g bacon, vékony darabokra felvágva

3 evőkanál juharszirup

8 füge, hosszában felvágva

2 evőkanál vörösborecet

1/2 teáskanál pirospaprika-pehely

Elkészítés:

Pirítsa a szalonnadarabokat egy serpenyőben, amíg ropogósak lesznek. Szedje ki a bacont, öntse le a zsír nagyját – csak egy kicsit hagyjon az alján –, azután adja hozzá a juharszirupot.



Keverje jól össze, majd pirítsa meg a fügéket is. Tegye őket egy tálra a megpirult gyümölcshússal felfelé, és tegyen rá 1-1 darab bacont.



A gyümölcsből kifőtt levet hagyja a serpenyőben, adja hozzá az ecetet, és főzze magas hőmérsékleten, amíg szirupos állagú lesz.



Öntse a szirupot a fügékre, és szórja meg pirospaprika-pehellyel.