Virág a sütőből

A muffintepsit csak akkor vesszük elő, ha muffint sütünk, holott akár reggelit is készíthetnénk benne. Főleg, amikor együtt van a család, vagy a gyerekek pizsamapartit tartottak az éjjel, és most reggeliért kiáltanak. Szerencsére nem kell azon gondolkodnia, milyen finomsággal lepje meg őket, mert ez a recept nemcsak különleges, hanem gyorsan elkészíthető is. Mindössze negyven perc, és máris ott gőzölög az asztalon néhány sós szirmú virág, amely után mindenki megnyalja mind a tíz ujját.