Lehet izgalmas a gluténmentes diéta!

A gluténmentes diéta gondolata elsőre elrettentőnek tűnhet, pedig valójában rendkívül izgalmas és változatos fogásokat lehet készíteni akár mindenmentesen is. Mivel bizonyos alapanyagokat nem használhatunk, elkezdünk azon morfondírozni, mivel helyettesíthetnénk őket. Így indul be a fantázia, és végül olyan ételek kerülnek az asztalra, amit még egy király is megirigyelne. Például egy glutén- és tejmentes banánkenyér, amely még hozzáadott cukrot sem tartalmaz. Jól hangzik, nem igaz?