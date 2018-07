Ne keverje a sült kolbászt vattacukorral!

Ahogy belekényelmesedünk kicsit a nyárba, legtöbben egyből búcsút is mondunk az addig – többé kevésbé – sikeresen betartott diétának, azzal védekezve, hogy a vakáció szóljon a kikapcsolódásról. Így, amikor a vízparton fel-felbukkan a fagylalt, a jégkása, a sült krumpli ketchuppal, ráadásként pedig a lángos, azonnal nyúlunk is a pénztárcánkért. De ugyan ki hibáztatna minket ezért, hiszen nassolni mindenki szeret. Persze ezt is lehet okosan csinálni.