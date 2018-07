Ez a világ legbüdösebb gyümölcse

A durian Ázsiában őshonos, a gyümölcsök királyának is nevezik, mert borzalmas szaga ellenére nagyon értékes és tápláló. Ám nem csak ezt a magasztos címet érdemelte ki, hiszen a világ legbüdösebb gyümölcseként is szokták emlegetni. Néhányan vállalkoztak rá, hogy megkóstolják, de csak akkor derült ki, hogy nagy fába vágták a fejszéjüket, amikor felnyitották. Volt meglepetés. Na meg persze szag is.