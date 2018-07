Száraz vagy félédes?

Ha bort választunk, számtalan szempontot veszünk figyelembe. Vannak, akik csak vöröset hajlandóak inni, abból is inkább az édes fajtákat, míg másoknak teljesen mindegy a szín, csak száraz legyen. Ám olyanok is vannak, akik inkább borászat alapján döntenek, míg másokat az ár és a minőség érdekli. Viszont azt csak kevesen tudják, hogy mi a különbség a száraz és édes fajták között, illetve, hogy az alacsony cukortartalmú borok is tűnhetnek édesnek.