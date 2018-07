A világ legbüdösebb gyümölcse volt a desszert

Miközben épp a világ legbüdösebb gyümölcsét, a duriant majszoltuk, azon morfondíroztunk, hogy vajon Kolombusz Kristóf is a zsírpárnái miatt kutatott fahéj után? Míg Gordon Ramsay dobogó kígyószívet kóstolt, addig mi gluténmentes kovászos uborkát készítettünk, és bebizonyítottuk: lehet izgalmas a gluténmentes diéta. Megtanultunk egészségesen reggelizni, és letaszítottuk a jégkrémet a trónról. Heti gasztro-összefoglaló.

Gluténérzékeny? Nem kell lemondania a kovászos uborkáról!

Bizony, akár kovászos uborkát is készíthet gluténmentesen. Mindössze a kenyeret kell lecserélni, és máris beépíthető az étrendbe, nem kell lemondani róla.

Ezért legyen otthon mindig pekándió

Tudja, hogy milyen sok jó tulajdonsága van a pekándiónak? És azt, hogy isteni kenyeret készíthet belőle? Ezek a pici gumók rengeteg jót tehetnek a szervezetünkkel, és még a fogyókúrában is segítenek.

Rendkívül kevés benne a cukor, tehát ideális nassolnivaló két étkezés között. Sőt, még a vércukorszintet is szabályozza. Alacsony a kalóriatartalma, emellett fokozza az anyagcserét, ezáltal segíti a fogyókúrát.

Koktélrajongó?

Egy napsütötte délutánról nem hiányozhatnak az alkoholos italok és a felejthetetlen fogások sem. Vagy egy óriási jégből készült tál, amiből még finomabb a koktél és a puncs.

Szabaduljon meg a zsírpárnáktól!

Ön is szeretne búcsút mondani a hasi zsírpárnáknak? Vagyunk még így ezzel egy páran. Emiatt sokan képesek akár drasztikus diétákhoz is folyamodni, pedig a titok a rendszeres testmozgásban és a kiegyensúlyozott étrendben rejlik.

Mindjárt öt olyan gyümölcsöt is mutatunk önnek, amelyet bátran beépíthet az étrendjébe, mert amellett, hogy finomak, még a fogyásban is segítenek. Noha tartalmaznak szénhidrátot és természetes cukrot, emellett olyan tápanyagokat is, amelyek egy étrendből sem hiányozhatnak.

Ez a férfi mindent megeszik, még a papírtörlőt is

Ben Rosen, a Reddit nevű online közösség egyik felhasználója és barátja, Eric olyan videókat készítenek, ahol Eric mindent megeszik, amit a nézők kérnek tőle.

Ne keverje a sült kolbászt vattacukorral!

A kimerítő fürdés után vagy napozás közben bizony jólesik pár falat nassolnivaló. A strandok persze jól fel vannak szerelkezve mindenféle jóval, amely egyáltalán nem kíméli a súlyunkat. Ha azonban nem szeretnénk a sült kolbászt vattacukorral keverni, készüljünk fel a nassolási roham támadására.

Vigyünk magunkkal hántolatlan natúr magokat, például mogyorót, diót, mandulát, tökmagot. Amellett, hogy egészségesek, időigényesebb a fogyasztásuk, így hosszú ideig élvezhetjük a nassolás örömeit. Persze a mértékről itt se feledkezzünk meg!

Gordon Ramsay dobogó kígyószívet kóstol - videó

Vietnámban megisszák a kígyók vérét, megeszik a különböző testrészeiket. Ott a kígyófogyasztást a férfiassággal kapcsolják össze. Ám nem a kígyóleves a legrosszabb, amely ételként az asztalra kerülhet. Ezt Gordon Ramsay is megtapasztalta.

Nyers hal egy női mellen

A nyotaimori egy japán tálalási művészet: a szusit és a sashimit meztelen női testeken tálalják fel. Ezért meztelen szusinak is szokták hívni. Képgaléria.

Lehet izgalmas a gluténmentes diéta!

A gluténmentes diéta gondolata elsőre elrettentőnek tűnhet, pedig valójában rendkívül izgalmas és változatos fogásokat lehet készíteni akár mindenmentesen is.

