Hitte volna, hogy egy desszert is lehet egészséges?

A legtöbben azt hiszik, hogy az egészséges táplálkozásban semmi izgalmas nincs, és még a desszerteket is száműzni kell az étrendből. Ha meghalljuk a diéta szót, akkor is megjelenik lelki szemeink előtt a sütemények áthúzott képe, pedig egyáltalán nem kell nélkülöznünk. Hiszen a 21. században már számos olyan recept kering a köztudatban, amelyik bármely diétában megállja a helyét. Emellett még finom is!