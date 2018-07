Tej helyett ezt tegye a kávéba

A reggel kávéval tökéletes. A lakás csendes, mindenki alszik, mi pedig ott állunk a kávéfőző előtt, és magunkba szívjuk az ismerős aromákat. Elkészítjük a kedvenc fajtánk, azután kiülünk a teraszra vagy az erkélyre, esetleg csak a nappaliban dőlünk hátra, és élvezzük az ízeket. Közben, ahogy a koffein elkezd hatni, még fel is ébredünk. Lehetne valami ennél is jobb? Egy ital, amely kedvünk szerint ízesíthető, alakítható, ráadásul még az álmot is kiűzi a szemünkből? Nem. Valószínűleg nem. Ám mutatunk valamit, amivel még jobbá tehetjük.