Egy bögre egészség reggelire

A gyümölcsturmixok virágkorát éljük. Ez tény. Szívesen kortyoljuk őket reggelire, edzés után vagy munka közben. Jólesik az ízkavalkád, az aromák találkozása, a hideg felfrissülés. Emellett rendkívül sokoldalúak, hiszen bármikor személyre szabahatjuk őket: olyan hozzávalókból készítjük el, amilyenből csak akarjuk. Így tulajdonképp egy bögre tápanyagokban gazdag finomság kerül a poharunkba.

Az avokádó számos létfontosságú ásványi anyaggal látja el a szervezetünket, mint a kálium, a magnézium, a foszfor, a kalcium, a vas, a réz és a mangán, emellett telítetlen zsírsavai jótékony hatással vannak a szívre, az erekre, és csökkentik a rossz koleszterinszintet.

Továbbá C-, D-, K-, E- és B-vitamint is tartalmaz, illetve fáradtság és depresszió ellen is kiváló.

Rosttartalma segíti a fogyást, szabályozza a vércukorszintet, a triptofán nevű aminosav pedig a nyugodt alvásért felelős: a szervezetünk melatonint állít elő belőle.

A spenót az egyik legegészségesebb növény,

rengeteg vitamin és ásványi anyag található meg benne: A-, E-, B1-, B2- és C-vitamin, mangán, réz, cink, szelén, kalcium, foszfor és Ómega-3 zsírsavak.

A spirulina alga pedig egy rendkívüli fehérjeforrás, az összes B-vitamin megtalálható benne, és ásványi anyagokban is gazdag.

Mi történik akkor, ha ezt a három szuper alapanyagot összekeverjük? Kapunk egy bögre egészséget.

Zöld gyümölcsturmix

(vegán, gluténmentes, hozzáadott cukrot nem tartalmaz)

Hozzávalók:

500 ml mandulaital

250 g körte, meghámozva, kockára vágva

1/2 avokádó, meghámozva, kimagozva

50 g bébispenót

1/2 teáskanál spirulinaalga-por

Elkészítés:

Tegye a hozzávalókat egy turmixgépbe, és turmixolja, míg a keverék simává és krémessé válik. Igya reggel, hogy a lehető legjobban kezdődhessen a nap.