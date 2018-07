Így válassza ki a legfinomabb ananászt

A trópusi gyümölcs, amely felfalja a szánkat. Ez az ananász. Nemcsak ízletes, hanem egészséges is, bár az tény, hogy egyszerre nem szabad túl sokat enni belőle. A végén még túljár az eszünkön, és ő fogyaszt el minket. De vajon miért és hogyan „eszi" meg a szánkat? Miként érdemes beépíteni a diétába? És ami a legfontosabb: milyen jótékony hatást gyakorol a szervezetünkre?

Az ananász egy ízletes trópusi gyümölcs, amelyet már évszázadok óta fogyasztanak íze és egészségügyi hatása miatt. Rendkívül sokoldalú, hiszen számos formában beépíthetjük az étrendünkbe. Ehetjük magában, sütemények tésztájához vagy joghurtokhoz adva, készíthetünk belőle jégkrémet, koktélt, turmixot, salátát, de akár meg is grillezhetjük.

Az antioxidánsokban gazdag gyümölcs A-, C-, B5- és B6- vitamint, béta-karotint, tiamint, folsavat, kalciumot, magnéziumot, mangánt, rezet, káliumot és nátriumot is tartalmaz. A kalóriatartalma rendkívül alacsony, így még a nyári diéta ideje alatt is bátran fogyaszthatjuk.

Mivel rendkívül gazdag C-vitaminban, hozzájárul az immunrendszer egészségéhez, véd a fertőzések, betegségek ellen.

A benne található bromelain nevű enzimcsoport gyulladáscsökkentő hatású, segít az ízületi gyulladás kezelésében. Érdekes, hogy ez felelős a szájzsibbadásért is, amelyet néhány falat ananász után érzünk. A bromelain ugyanis molekuláris szinten elkezdi lebontani az ajkak, a nyelv és a szájüreg felületén található fehérjéket. Ettől zsibbad, bizsereg és ég. A kellemetlenség csökkenthető, ha minél érettebb gyümölcsöt választ.



Antioxidáns-, A-vitamin-, béta-karotin-, bromelin-, flavonoid- és mangántartalma segít megelőzni a száj-, a torok- és az emlőrák kialakulását. Mivel rostokban gazdag, segíti az emésztést, és csökkenti a vércukorszintet. Rendkívüli mennyiségű mangánt tartalmaz, így

javítja a csontok egészségét, erősíti azokat.

Korábbi vizsgálatok szerint az antioxidánsokban gazdag ételek fogyasztása megakadályozza a meddőség kialakulását. Az ananász antioxidánsai, mint például a béta-karotin és a C-vitamin, pozitívan befolyásolják mind a nők, mind a férfiak termékenységét: megnövelik a véráramlást, és segítik a megfelelő szövetképződést a nemi szervekben.

A magas káliumtartalmú gyümölcsök – mint az ananász is – csökkentik az agyvérzés kockázatát, segítenek a magas vérnyomás csökkentésében és a szív egészségének javításában.

Ez már épp elég indok, hogy beépítsük az étrendünkbe, és megtanuljuk megfelelően előkészíteni. Reggelire fogyaszthatunk görög joghurtból, ananászból és áfonyából készült gyümölcsturmixot, ebédre sült csirkét mandulás, áfonyás és ananászos salátával, vacsorára pedig sült sonkás ananászt cseresznyével.

Így válassza ki az érettet!

A boltban és a piacon is azokat az ananászokat keresse, amelyek szép sárgák, illatuk pedig erős, aromás. Vagy próbáljon meg

kitépni egy levelet a középső részről:

minél könnyebben megy, annál érettebb az ananász. És ha egyáltalán nem jön ki? Akkor tegye vissza a polcra, vagy érlelje még otthon pár napot fejjel lefelé, a leveleire állítva.

Amennyiben szeretné elkerülni a száj zsibbadását, egyszerre csupán három-négy kockával egyen meg, vagy válasszon konzerves ananászt.

A legegyszerűbben úgy tudja előkészíteni, hogy levágja a tetejét, majd a bőrét. Ezt követően négyfelé vágja, majd az így kapott darabokat még legalább háromfelé. Ezután már csak fel kell kockáznia.

Kattintson a képre, és nézze meg lépésről lépésre az előkészítést!

Válassza ki a legfinomabb ananászt, és áztassa whiskey-be! Nem fogja megbánni.

Whiskey-s ananász

Hozzávalók:

1 darab ananász

1 és ½ csésze whiskey

½ csésze fahéjas cukor

Elkészítés:

Vágja fel az ananászt kör alakú, azután ék alakú darabokra.



Öntse a whiskey-t egy tálba, tegye bele az ananászdarabokat, és forgassa át. Hagyja állni egy órán át.



Szórja a cukrot egy zacskóba, öntse bele az ananászdarabokat, és rázza össze, hogy a cukor bevonja a gyümölcsöt. Már tálalhatja is.