Ez a legfurcsább dolog, ami kávéba kerülhet

A kávénak több millió imádója van szerte a világon. Ám azok az igazi rajongók, akik bármikor képesek kipróbálni a különleges párosításokat is, mint a tojásfehérjés, vajas vagy kókuszolajos kávé, noha mások ezekre csak az orrukat húzzák. Valljuk be: a legtöbb őrület a bevállalósoknak kedvez. Ezt a brokkolis kávé megjelenése is bizonyítja.