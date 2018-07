Több vizet vagy több kólát iszunk nyáron?

Azt gondolnánk, hogy a nagy kánikulában teljesen elmegy az emberek étvágya, és csak a vizet hajlandók meginni. Hiszen pont most, ebben az évszakban lenne a legfontosabb a hidratálás. Ám úgy tűnik, hogy még nyáron is a cukorban gazdag kólát választják víz helyett. Sőt, a könnyű ételeket is kiütötték a nyeregből, mert annak ellenére, hogy több saláta fogy, az aranyérmes továbbra is a pizza.