Konyhai analfabéta? Most kiderülhet, hogy mégsem

Talán még ön is emlékszik, milyen lelkesedéssel figyelte gyerekként, ahogy a nagymamája sürgött-forgott a konyhában. Mindig gondoskodott róla, hogy legyen eltéve elegendő savanyú uborka, a fagyasztóba borsó, a kamrába paradicsomszósz. Így télen is a kertben termett alapanyagokból készíthetett finomabbnál finomabb fogásokat. Amikor paradicsomot főzött be, mindig óva intette, hogy vigyázzon a forró lábassal, és menjen távolabb a tűzhelytől. Általában már korán nekifogott, hiszen a nagy melegben kész rémálom ez a munka. De milyen jó is volt télvíz idején házi paradicsomlevest kanalazni a kandalló mellett!