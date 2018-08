Nem mindegy, mi kerül augusztusban a kosárba

Dinnyelé csöpög a könyökünkön, ám még itt van a szilvahéj a szánk szélén, közben pedig már az áfonyára gondolunk. Az augusztusban az a jó, hogy számos olyan gyümölcs érik be, amelyet imádunk, noha csak az egyik szemünk nevet: a nyár utolsó hónapjának beköszöntével egyre közelebb kerülünk a komor őszhöz. Addig is azonban nemcsak a napsütést, hanem a finomabbnál finomabb gyümölcsök érintését is érdemes kihasználni.