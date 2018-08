Főzzön együtt a fűszerek királynőjével!

Rotyog az ebéd a fazékban, kikészítettük a fűszereket, és a só is kéznél van. Az őrölt fajtákkal a legegyszerűbb, ezért eszünkbe sem jut saját fűszernövényeket termeszteni, pedig valószínűleg jobban járnánk. A kardamomot is inkább por formájában vásároljuk meg, noha a magokat könnyen össze lehet törni egy mozsárban. Így még az aromák is jobban visszaköszönnek majd az ételben. Ám nem a különleges ízélmény az egyetlen ok, amiért érdemes kardamomot tartani otthon, hiszen számos egészségügyi hatása is van. Legtöbbször bizony úgy használjuk a fűszereket, hogy fogalmunk sincs, mennyi mindent teszünk az egészségünkért.

A kardamom Indiából és Ázsiából származik, a fűszerek királynőjeként is emlegetik. A sáfrány és a vanília után az egyik legdrágább fűszer. Úgy gondolják, hogy termesztése Indiában kezdődött, és két fő típusa van: az egyik tudományos néven az Elettaria, vagyis a zöld kardamom, a másik az Amomum, amely a fekete, fehér és a vörös fajtákat foglalja magában.

A kardamommagokat Indiában rendkívül gyakran használják; nemcsak a főfogásokhoz, hanem a desszertekhez és italokhoz is. Kezdetben gyógynövényként termesztették, később lett a gasztronómia része.

Úgy gondolták, hogy segít a torokproblémák, a szemhéjgyulladás, a gyomor és a bél rendellenességei ellen, valamint meggátolja az epekövek kialakulását.

Rendkívül gazdag vitaminokban és mikrotápanyagokban, mint a niacin, a piridoxin, a riboflavin, a tiamin, az A- és C-vitamin, a nátrium, a kálium, a kalcium, a réz, a vas, a mangán, a magnézium, a foszfor és a cink.

A benne található antioxidánsok hatással vannak a koleszterinszintre, illetve védenek a szívbetegségek kialakulásától.

A kardamom a depresszió ellen is kiváló,

olaja az aromaterápia egyik fő eleme. Elsősorban a kínai és az ayurvedikus orvoslásban használják gyomor- és bélrendszeri panaszok kezelésére.

Emellett antimikrobális tulajdonságokkal is rendelkezik, amely azt jelenti, hogy véd a fertőzések ellen. Ezt az elméletet a Van Yüzüncü Yil Egyetemen tesztelték: megfigyelték, hogy a magokból származó olaj képes meggátolni a veszélyes mikrobák növekedését és terjedését.

Emellett jó az izom és ízületi fájdalmak ellen. Az elméletet a Saud Arabaiai Egyetem kutatói tesztelték állatkísérletek során, és arra a következtetésre jutottak, hogy a kardamom segíthet

megelőzni az izomgörcsök kialakulását.

Asztma és más légúti problémák kezelésére is használják, és még a testünket is megszabadítja a méreganyagoktól. Az anyagcsere-folyamatok toxinokat szabadítanak fel, amelyeknek távozniuk kell a testünkből. Ellenkező esetben felhalmozódnak, és számos betegséget okoznak, mint például a rák.

A kardamom azonban méregtelenítőként is ismert, fokozza a vérkeringést, valamint hányinger és torokfájás kezelésére is használják. Csupán egy bögre vizet kell felforralni fahéjjal, illetve kardamommal, és minden reggel azt inni, míg a torokfájás elmúlik.



Ha a szánkat szeretnénk felfrissíteni, érdemes elrágcsálni néhány magot. Jót tesz a fogaknak, felfúvódás, rossz emésztés és fejfájás ellen is.

Királynő a konyhában

A növény akár 3 méter magasra is megnőhet, termése tartalmazza a csodamagokat. Használat előtt meg kell roppantani a héjat, kiszórni belőle a magokat, és egy mozsárban összetörni. Persze őrölt formában is kapni, ám a legjobb, ha inkább mi magunk őröljük meg,

így biztosan nem vesztik el aromájukat, jótékony tulajdonságaikat.

Indiában a teákat ízesítik vele, viszont forró csokoládéval és a csokoládés süteményekkel is rendkívül jó párost alkotnak. A különböző szószókat, húsokat és rizsételeket is feldobhatjuk vele.

Próbálja ki!

Kardamomos csirke

Hozzávalók:

2 gerezd fokhagyma, összetörve

1 hüvelykujjméretű gyömbér, apróra vágva

2 zöld csilipaprika, apróra vágva

kis csokor friss koriander, apróra vágva

3 evőkanál növényi olaj

2 hagyma, felszeletelve

2 teáskanál kurkuma

4 csirkemell, felkockázva

4 szegfűszeg

12 kardamom, magok eltávolítva

1 fahéjrúd

400 g paradicsom

150 ml joghurt

50 ml tejszín

Elkészítés:

Tegye a fokhagymát, a gyömbért, a csilit és a koriandert egy aprítógépbe. Sózza meg, azután aprítsa pépesre.



Melegítsen fel 2 evőkanál olajat egy serpenyőben, és pirítsa meg rajta a hagymát. Adja hozzá a fokhagymás pépet, főzze legalább 5 percig, majd az őrölt fűszereket is, és főzze még néhány percig.



Közben a maradék olajon pirítsa meg a csirkedarabokat.



A hagymás keverékhez adja hozzá az egész fűszereket, a paradicsomot és 400 ml vizet. Forralja fel, azután fedje le, és hagyja rotyogni 40 percig.



Amint letelt az idő, öntse hozzá a csirkét, és főzze még 10 percig, vagy amíg a szósz besűrűsödik.



Keverje össze a tejszínt és a joghurtot, fűszerezze ízlés szerint, szórja meg korianderlevelekkel, azután tálalja az elkészült csirkével.