Ezt a vajat laktózérzékenyek is ehetik

Noha még a saját gasztrokultúránk részleteivel sem vagyunk teljesen tisztában, néha érdemes elkalandozni, és egy kis kitérővel bepillantani más nemzetekébe is. Olyan kincseket fedezhetünk fel, amelyekről nem is gondoltuk, hogy léteznek. Ilyen például a ghee is, amely egy laktózérzékenyek által is fogyasztható vajféle. A története nagyon érdekes, hiszen nem azért született meg, hogy a laktózintoleranciában szenvedőket kiszolgálja, hanem mert kellett egy olyan vaj, amely hűtő nélkül sem romlik meg.

A ghee vagy ghi tisztított vajat jelent szanszkrit nyelven, de vajolajnak is szokták hívni. Az ayurvédikus konyha alapanyaga, elsősorban Indiában fogyasztják. Fontos összetevője a tejzsír, és általában tehén- vagy bivalytejből készített vaj az alapja, amelyből forralással távolítják el a tejfehérjét és a tejcukrot. Így sokkal elállóbb lesz. Erre az indiai éghajlat, és a hűtési lehetőségek hiánya miatt van szükség.

Elkészítése rendkívül sok időt vesz igénybe, hiszen lassú tűzön kell felforralni, majd még lejjebb venni a hőfokot, úgy főzni tovább folyamatos keverés mellett, míg aranyszínűvé válik. A rajta keletkező habot érdemes főzés közben leszedni, majd amikor már nem habzik, le lehet venni a tűzről. Ezt követően át kell szűrni egy kis lyukú szűrőn, majd hagyni kihűlni, végül megszilárdulni. Légmentesen záródó üvegben

hűtés nélkül is tárolható.

Mivel a tejcukor távozik belőle a forralás során, laktózérzékenyek is fogyaszthatják.

A ghee egyébként évezredek óta létezik, szaga visszafogott, íze semleges. Az egészségügyi tulajdonságait nagyban meghatározza a tej, amelyből készül. Rövid és közepes lánchosszúságú zsírsavakat tartalmaz, amelyek könnyen emészthetőek, illetve más telített zsírsavakkal ellentétben a szívet sem károsítják.

Magas a vajsavtartalma, amely hatással van az immunrendszer egészséges működésére, valamint gyulladáscsökkentő.

Emellett zsírban oldódó vitaminokban is gazdag, mint az A-, E- és D-vitaminok. Ahogy a nevük is mutatja, a felszívódáshoz zsírra van szükségük, amelyet a ghee biztosít is. A vajsav és a rövid láncolatú zsírsavak táplálják a beleket, és jótékony hatással vannak az emésztőrendszerre. Amennyiben a ghee-t fűvel táplált állat tejéből készítik,

magasabb linolsavat tartalmaz,

amely gyulladáscsökkentő, és segíti a fogyást.

Hozzáadhatjuk szószokhoz, öntetekhez, levesekhez, pörköltekhez, sőt még a reggeli kávéhoz is. De ráolvaszthatjuk a pattogatott kukoricára is.

Kávéhoz adva hosszan tartó energiát biztosít.

Persze fogyasztását nem szabad túlzásba vinni: noha szüksége van a szervezetünknek zsírokra, ha átesünk a ló túloldalára, inkább káros, mint előnyös hatásaik vannak. A túl sok telített zsír

eltömíti az artériákat,

szív- és érrendszeri betegségeket okozhat. Ezért az ajánlott napi mennyiség fél evőkanálnyi.