Új szó a gasztroszótárban: gofcsi

Sorra nyílnak az újabb strandbisztrók a Balatonnál, és a tapasztalatok szerint a korábbiak is újítanak, fejlődnek. Gasztrotrendként a minőségi, kreatív szendvicseket lehet kiemelni, emelett pedig a hazai strandkonyha klasszikusait igyekeznek inkább újragondolni a vendéglátóhelyek. Valószínűleg így született meg a gofcsi is, amely már most belopta magát az emberek szívébe.

Az Év Strandétele díjat idén a balatonfenyvesi A Konyhám Gofcsi fantázianevű, gofrisütőben kisütött tócsnija nyerte meg: két szelet krumplis gofri, rá tejfölhab, szárított paradicsom, ementáli sajt, ráolvadó kecskesajt, pirított vöröshagyma és lilahagyma kerül. Sőt, még kacsapörcfeltéttel is lehet kérni.

Az Év Felfedezettje a zamárdi strandra hawaii idillt varázsoló

Tiki Beach Bisztró

lett, amely velős pirítóssal nevezett, ám görögdinnyés gazpachója és Bahama Marci koktélja is említésre méltó.

A balatonmáriai Fröccsterasz és Strandgrill Erika pedig az egyik legnagyobb strandklasszikust gondolta újra. Így született meg a lángos nuggets.

Balatonmárián a kikötőben két éve nyílt újhullámos bisztró, a Port Burger is döntőbe került TokDog nevű fogásával, amely egy szentgyörgyvári tokhalból készült kolbásszal újragondolt strandétel. Az északi partról viszont csak a Mango Beach bisztró fért be idén a döntőbe. Mézes mustáros, omaha marhaszegyes bagettel neveztek.

Jó hír, hogy a büfék egy része már felismerte a megújulás szükségességét, ami nem feltétlenül jelent újhullámos választékot, kommunikációt és arculatot, mert enélkül is lehet korrekt a strandvendéglátás.

Az Év Strandétele díjat a Balatoni Kör álmodta meg,

az előválogatást idén is a We Love Balaton portál végezte. A végső döntést pedig három gasztroújságíróból (Magyar Konyha, Index, We Love Balaton) és a Balatoni Kör tagokból álló szakmai zsűri hozta meg.