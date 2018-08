Fenék nő a fán

Tudta, hogy létezik fenékalakú kókusz? Mi nem, és nagyon megdöbbentünk, amikor megláttuk. Ám nem ez volt az egyetlen különös felfedezés, ami a múlt héten ért minket. Ugyanis kiderült, hogy egész életünkben rosszul készítettük a krumplipürét. Hihetetlen, mégis igaz! Sőt, még azt is megtanultuk, hogyan lehet desszertet elővarázsolni a jégkockatartóból. Ez kétségkívül a furcsaságok hete volt.

Ezeket a tortákat egy kamasz készíti - Képek

Ryan Wilson mindössze 14 éves, és már most olyan tortákat készít, hogy a lélegzetünk is elakad tőle. Ám nem is ez a legmegdöbbentőbb dolog, hanem hogy elmondása szerint a YouTube-ról és a tévéből leste el a tortakészítés titkait. Nézze meg a galériát!

Ezt ette Éva az Édenkertben

Számos csoda vagy csodával határos dolog van még a világban, amelyről fogalmunk sincs. Amikor felbukkan egy-egy ilyen furcsaság, tátott szájjal ámulunk létezésén. Ilyen a fenékalakú kókuszdió is.

A tengeri kókusz, vagyis a Lodoicea maldivica a világ legnagyobb és legnehezebb magja, amely a Seychelle-szigeteken terem. A pálmafák akár 30 méter magasra is nyúlhatnak, egykor úgy vélték, hogy az Indiai-óceán hullámai alatt növekednek.

Hitte volna, hogy erre is jó a jégkockatartó?

Önnek is csak akkor jut eszébe a jégkockatartó, ha jeget szeretne csinálni? Vagyunk még így ezzel egy páran. Pont ezért fog megdöbbenni, ha meglátja, hogy akár desszertet is készíthet benne.

Ezt a vajat laktózérzékenyek is ehetik

Noha még a saját gasztrokultúránk részleteivel sem vagyunk teljesen tisztában, néha érdemes elkalandozni, és egy kis kitérővel bepillantani más nemzetekébe is. Olyan kincseket fedezhetünk fel, amelyekről nem is gondoltuk, hogy léteznek. Ilyen például a ghee is.

Ez egy laktózérzékenyek által is fogyasztható vajféle. A története nagyon érdekes, hiszen nem azért született meg, hogy a laktózintoleranciában szenvedőket kiszolgálja, hanem mert kellett egy olyan vaj, amely hűtő nélkül sem romlik meg.

Megreccsent a barackfa a kertben?

Ebben a hónapban a barackfa lett a sztár, amelynek ágai szinte recsegnek a finom, illatos termések alatt. De vajon mi készül majd belőle: befőtt, lekvár, szörp, netán sütemény?

Hibát talált a Nébih a vaníliajégkrémeknél

Jelölési hiányosságokat talált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a dobozos vaníliajégkrémeknél, de élelmiszer-ellenőrzési bírságot csak egy esetben kellett kiszabni.

A bírságolást az édesítőszer jogszerűtlen használata indokolta. Utóbbi kizárólag csökkentett energiatartalmú, vagy hozzáadott cukor nélküli termékhez adható, a kifogásolt készítmény azonban cukrot tartalmazott.

Nem szeret sütni?

Sokan ki nem állhatják a konyhát, a sütőtől meg egyenesen kirázza őket a hideg. Pedig számos olyan recept elérhető már, amelyek a konyhafóbiát próbálják orvosolni: kis erőfeszítéssel ínycsiklandó finomságok készülhetnek.

Wolf András: Hálás vendég vagyok, mindent megeszem

A becsekkoláskor kiderült, hogy bőröndjében csicsókát visz a magyar versenyzőnek egy nemzetközi szakácsversenyre, ahova zsűrizni hívták. Amikor együtt utazunk, hamar eltelik a repülőút; nagyon jókat lehet vele beszélgetni bármiről.

Wolf András a New York Kávéháznak és a Salon étteremnek a vezető séfje, a Séf Asztalának a kreatív szakácsa, éppen a Séfek séfe második évadját forgatja Vomberg Frigyessel és Krausz Gáborral. Ha a műsorban versenyeznék és biztosra akarnék menni, akkor rakott krumplit vagy túrógombócot készítenék neki.

Nem is vízben kell megfőzni a burgonyát?

Krumplipürét készíteni igazán egyszerű: megfőzzük a burgonyát, összetörjük, adunk hozzá egy kis tejet, vajat vagy tejszínt, és már kész is. Legalábbis eddig mindig így csináltuk, ám Tyler Florence szakács szerint nem így készül a tökéletes burgonyapüré.

Dinoszauruszfej ebédre – Képek

A The Guest étterem és kávézó dinoszauruszos finomságokat szolgált fel a Jurassic World: Bukott birodalom tiszteletére. A különleges menü főételeket, desszerteket és italokat is tartalmaz: a Jurassic World Burgert például fekete bucival készítik.