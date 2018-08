Hűsöljön buborékokkal!

Akkor a legkellemesebb a pezsgő, ha valóban nagyon hidegen, 6-8 fokra lehűtve fogyasztjuk. Ez az egyik indok, amiért a legnagyobb nyári forróságban is jól tud esni egy pohárral belőle. A buborékok élénkítenek, a pezsgők alkoholtartalma pedig némileg alacsonyabb is, mint a legtöbb fehérboré. Ma már óriási választékot találhatunk a boltok polcain, érdemes szemezgetni kicsit, kipróbálni az általunk még nem ismert tételeket. Ráadásul számos pezsgő mögött megbújik egy-egy érdekes történet, ami még izgalmasabbá teheti a felfedezést.

Mi, magyarok még mindig elsősorban az év végi ünnepek alkalmával koccintunk pezsgővel, holott a világ számos pontján már szinte mindennapos italnak számít. A legnagyobb borfogyasztó országokban teljesen természetes, hogy egy hétvégi ebédet pezsgővel kezdenek vagy azzal fejeznek be az emberek, sőt, az is, hogy a hétköznap estét megtöltik buborékokkal. Szeretjük hangoztatni, hogy mi is boros nemzet vagyunk, mégis csak a csendes boroknak szánunk szerepet a mindennapjainkban.

Pedig a választékra nem lehet panaszunk. Az elmúlt években számos hazai borászat lépett piacra pezsgővel is. Olyan is van közöttük, amelyik idén a legrangosabb nemzetközi versenyről komoly elismeréssel, egy platinaéremmel tért haza.

A Kreinbacher Prestige Brut pezsgője a Decanter World Wine Awardson 97 pontot kapott a maximális 100-ból. Ezzel hivatalosan is a legjobb pezsgők közé lépett a világon.

A Prestige Brut tradícionális módszerrel, palackos erjesztéssel és érleléssel készül, főként furmintból. A versenyen komplex illatát, remek intenzitását és kifinomultságát emelték ki.

Kreinbacher József 2002-ben alapította a birtokot és vásárolta első dűlőit a Somló-hegyen. 2003 óta folyamatosan telepítették újra az ültetvényeket és fejlesztették a szőlészetet, valamint a birtokot is. A borászat ma már több mint 40 hektáron gazdálkodik. 2014-ben mutatkoztak be az első, ott készített pezsgővel.

A Kreinbacher Pincészet a kezdetektől, pontosabban a pezsgőgyártás ötletétől a prémium kategóriában gondolkodott. 2009-től Christian Forget,

champagne-i pincemester támogatta a munkájukat,

aki már a szőlőfajta kiválasztásánál is segítségükre volt.

Két éven át kísérleteztek azon, hogy melyik fajta szőlő lenne a legalkalmasabb a pezsgő alapbor elkészítéséhez.

A Somlón négy olyan fajta állt rendelkezésre, amelyből volt elegendő mennyiség pezsgő gyártásához: az olaszrizling, a hárslevelű, a juhfark és a furmint. Végül ez utóbbi lett a befutó, és mint azt a Decanter-díj is mutatja, nem véletlenül.

Az erdélyi Kárásztelekről is találunk a boltok polcain finom pezsgőket. Például a Carassia chardonnay alapú pezsgőjét, a Blanc de Blancs-t, amely az Origó év végi pezsgőtesztjén is az

abszolút első helyen végzett.

A néhai Gál Tibor egri borász fedezte fel barátaival, hogy a szilágysági Kárásztelek melletti dombok talaja, a hely klímája tökéletes pezsgőkésztésre. Mint kiderült, ott már az 1770-es években is készítettek pezsgőt, a barátok pedig a Pannonhalmi Főapátság segítségével ezt az egykori pezsgőkészítési hagyományt élesztették fel újra.

A pincészetet is eleve pezsgőkészítésre tervezték, sőt pezsgő alapbornak használt, klasszikus szőlőfajtákat telepítettek a környékre. Így került chardonnay, pinot noir és pinot blanc az ültetvényekre.

A Carassia Blanc de Blancs pezsgő illatában elsősorban körte és zöldalma érezhető némi élesztős aromákkal.

Buborékjai egyáltalán nem szúrósak, inkább kellemesen cirógatóak. Kecskesajthoz, halakhoz, libamájhoz ajánlható elsősorban, de gyümölcsös desszertek kísérőjének is ideális.

A pezsgők között elsősorban a rozépezsgők fogyasztása nőtt meg az utóbbi években a világon. Azt, hogy ma rozépezsgőt kortyolgathatunk, valójában egy francia hölgynek köszönhetjük. Egészen pontosan Veuve Clicquot-nak, Clicquot úr özvegyének – a veuve szó özvegyet jelent a francia nyelvben.

Kétszáz évvel ezelőtt ő készített először vörös és fehér champagne házasításával rozé pezsgőt.

Madame Clicquot korán megözvegyült: 27 éves korában veszítette el a férjét. Ám a kétségbeesés helyett saját lábára állt, és üzletembereket megszégyenítő módon nemcsak átvette, hanem fel is virágoztatta pezsgőházukat, amely napjainkban is az egyik leghíresebb a Champagne-i házak között. A Veuve Clicquot rozépezsgő – éppen úgy mint a többi champagne –, elsősorban kifinomultságáról híres.

A rozépezsgőkhöz hasonlóan

az olasz proseccók is hatalmas népszerűségre

tettek szert az elmúlt években. Míg 2014-ben mintegy 200 millió palackot értékesítettek belőlük, addig napjainkban a prosecco eladás megközelíti az 500 millió palackot.

A proseccót Északkelet-Olaszországban készítik, túlnyomó részt glera szőlőből.

Az olaszok szeretik megédesíteni életüket, így természetesen a buborékos italaikat is. Ezt támasztja alá, hogy 1960-ig nem is létezett náluk száraz pezsgő (prosecco brut). Az első ilyen palackkal a Bortolomiol pincészet lépett piacra.

Érdemes megemlíteni azonban, hogy a brut pezsgők sem minden esetben „csontszárazak", hiszen a szabályozás szerint cukortartalmuk literenként 12 grammig terjedhet.

Az olaszok egyébként az extra dry kategóriát

kedvelik a legjobban, amelyben 12-17 gramm a megengedett cukormennyiséget. Mivel a prosecco-k alkoholtartalma a többi pezsgőkéhez viszonyítva alacsonyabb, így ezzel a kevéske cukorral válnak igazán frissítővé, üdévé.

A teraszon üldögélve egy pohár, jéghideg proseccóval könnyedén megtapasztalhatjuk az olaszos életérzést, a dolce vitát.