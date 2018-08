Jó sört akar inni?

Bizony nemcsak abból az apropóból lehet utazni, hogy világot lássunk, hanem azért is, hogy megkóstoljuk más nemzetek konyháját. Vagy sörét. Vagy mindkettőt. A lényeg: az évbe belefér még néhány városlátogatás, már csak azért is, mert egyszer élünk, és rengeteg olyan hely van a világon, ahol még nem jártunk. Kezdjük is mindjárt egy gasztrokörúttal – vagy találóbb lenne sörkörútnak hívni? –, és látogassunk el azokba az európai városokba, ahol híresen jó a sör.