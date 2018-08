Torok nem marad szárazon a legközelebbi kerti partin

A sörpong vagy sörpingpong évtizedekkel ezelőtt Amerikából indult, így terjedt el az egész világon, és lett az egyik legkedveltebb ivós játék. A két csapat két-két tagjának célja, hogy az ellenfél poharába juttassa a labdát, amit aztán annak ki kell ürítenie. Az emberek annyira megszerették, hogy azóta már létezik a pálinkapong, a fröccspong, az üdítőpong és a proseccopong is. A hadjáratnak azonban itt még nincs vége, hiszen egy újabb italt hajtott uralma alá a játék. Ez pedig a gin.

Noha akár otthon is felállíthatjuk a saját ginpong asztalunkat, az angol Getting Personal úgy döntött, hogy megkönnyíti a szórakozni vágyók dolgát: összeállította a Let the games be-GIN! termékét, amelyben 12 pohár, valamint 2 zöld és 2 sárga pingponglabda van.

A játék lényege persze változatlan: pontot az a játékos szerez, aki az ellenfél poharába juttatja a labdát. Vagy inkább, aki kevésbé részegedik le? Hiszen, amikor a labda a pohárban landol,

a játékosnak fel kell hörpintenie a gint.

A Let the games be-GIN! ginpongot a Getting Personal webshopjából lehet megrendelni 12.99 fontért, ami körülbelül 4700 forint.

Szerencsére azonban nem kell Angliáig utaznunk ahhoz, hogy kipróbálhassuk,

hiszen csak néhány műanyag pohárra, egy üveg ginre és pingponglabdákra van szükségünk hozzá.

A két csapat ebben az esetben is két-két tagból áll, akik egy hosszú asztal két végén helyezkednek el. A poharakat háromszög alakban kell elrenedzni úgy, hogy az alakzat csúcsa az ellenfél felé mutasson. Ezt követően tele kell tölteni ginnel, majd kő-papír-olló párbajjal eldönteni, melyik csapat kezd.

A labdát pattintani és dobni is lehet,

lábainkat nem szabad felemelni a földről, törzsünkkel nem szabad előrehajolni. Amint a kezdő csapat tagjai eldobták a labdákat, az ellenfél következik. Kivéve, ha mind a ketten beletalálnak a pohárba, mert akkor kapnak egy bónuszdobást. Ennek kimenetelétől függően már a másik csapaton lesz a sor.

A játék akkor ér véget, amikor az egyik csapat térfelén már csak üres poharak vannak. Ők lesznek a vesztesek, akiknek meg kell inniuk a győztes csapat összes megmaradt italát.