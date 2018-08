Ugyan mire lehetne még felhasználni az üres mosószerflakont? – bizonyára önnek is eszébe jutott ez a kérdés. Az igazán kreatív emberek mindenből ki tudják hozni a maximumot, bármit újra tudnak hasznosítani. Még egy hétköznapi flakont is, amelynek eddig a fürdőszobában volt a helye. Most viszont itt a munkahelyváltás ideje: egy kis átalakítással a mosószerflakonból konyhai eszköz lesz.