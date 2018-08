Országtortától volt habos a szánk

A múlt héten felütöttük a gasztroszótárat, és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy új szó került bele. Ez volt a gofcsi, amelyet még Az Év Strandételének is megválasztottak. Ám nem ez volt a legmegdöbbentőbb dolog, ami a héten velünk történt: sonkának néztünk egy tál füstölt dinnyét, megtudtuk, hogy a kávéfüggőség is lehet karitatív, illetve hogy fánkból is lehet hamburgert készíteni. Később étrendváltással számoltunk le a stresszel, és szó szerint boldoggá ettük magunkat. Heti gasztro-összefoglaló.

Ez aztán a kreativitás!

A mai világban az egyszerűségé a főszerep: a gyorsan elkészíthető recepteké, a hatékony konyhai trükköké és a kreatív megoldásoké. Ilyen a következő praktika is: innentől kezdve csak így fog mosogatni.

Új szó a gasztroszótárban: gofcsi

Sorra nyílnak az újabb strandbisztrók a Balatonnál, és a tapasztalatok szerint a korábbiak is újítanak, fejlődnek. Gasztrotrendként a minőségi, kreatív szendvicseket lehet kiemelni, emellett pedig a hazai strandkonyha klasszikusait igyekeznek inkább újragondolni a vendéglátóhelyek.

Valószínűleg így született meg a gofcsi is, amely már most belopta magát az emberek szívébe, hiszen még Az Év Strandétele díjat is elnyerte. A két szelet krumplis gofrira, tejfölhab, szárított paradicsom, ementáli sajt, ráolvadó kecskesajt, pirított vöröshagyma és lilahagyma kerül.

Így lesz fagylalt két cső kukoricából

Ebben a hőségben ugyan ki tudna ellenállni egy pohár jó hideg házi fagylaltnak? Ember legyen a talpán, aki igen. Főleg, ha finom, friss gyümölcsből, csupa szeretettel, két cső kukoricából készül.

Álomalak egyszerűen?

Ha meghalljuk a menta szót, rögtön a Mojito koktél vagy egy adag málnaturmix, esetleg málnafagylalt jut róla eszünkbe. Azon túl, hogy tökéletes kiegészítő a konyhában, még talán azzal is tisztában vagyunk, hogy ha elrágcsáljuk, megszünteti a kellemetlen leheletet.

A mentát már évszázadok óta használják gyógyászati célokra, noha szerepe a konyhában sem elhanyagolható. Sőt, segíti testsúlycsökkenést: serkenti az emésztőenzimek működését, amelyek a tápanyagok felszívódásáért és a zsír energiává alakításáért felelősek.

Sosem volt még ilyen karitatív a kávéfüggőség

Megnyitott az Empathy Cafe&Bistro Budapesten, az Arany János utcában. Aki betér ide, fogyasztásával a Magyar Vöröskereszt karitatív munkáját támogatja.

Cukros fánk közé szorult a húspogácsa

Önnek mi jut eszébe, ha meghallja a hamburger szót? Egy óriási, szezámmagos buci, közte egy ínycsiklandó, házilag készített húspogácsa, rengeteg sajt és ketchup? Netán inkább a pikáns fogásokért van oda, így önnek a tökéletes hamburger elképzelhetetlen lenne jalapeno nélkül?

Bárhogy is, egyikünk sem gondolna rá, hogy a húspogácsát két fánk, homár vagy gofri közé szorítsa. Vagy mégis? A Durger száraz marhahúsból, hagymából és gombából készül, amelyhez sült édes burgonya és vörösboros mártás is jár. Ám a buci szerepét ezúttal két cukros fánk játssza el.

Ilyen egy háziasszony pénztárcája

Amikor kimegyünk a strandra, nem győzzük óvni értékeinket. Noha vannak már csomagmegőrző szekrények, ugyan kinek van kedve állandóan pénzért szaladgálni, ha megkíván egy jégkrémet? Szerencsére ezzel a trükkel könnyedén elrejthetjük a pénzt a holmink között.

Torok nem marad szárazon a legközelebbi kerti partin

A sörpong vagy sörpingpong évtizedekkel ezelőtt Amerikából indult, így terjedt el az egész világon, és lett az egyik legkedveltebb ivós játék. Az emberek annyira megszerették, hogy azóta már létezik a pálinkapong, a fröccspong, az üdítőpong és a proseccopong is.

Először próbálják feltörni a kókuszdiót - Videó

Ön fel tudna törni egy kókuszdiót? Képzelje maga elé! Hogyan fogna hozzá? Ebben a videóban összesen ötvenen próbálják meg először felnyitni a kókuszt, és elég sokaknak koronázza siker a próbálkozásait – előbb vagy utóbb.

