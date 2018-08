Ez a világ legfinomabb szorbéja

Ön megnézi a termékek címkéjét vásárlásnál? Átfutja az összetevők listáját? Bizonyos nevek jelentéséről biztosan fogalma sincs, noha sokat tehetne az egészségéért, ha megválogatná alapanyagait. A legtisztább út: amit lehet szerezzen be megbízható forrásból vagy készítsen el otthon. Jégkrémet és szorbét is csinálhat már házilag, nem feltétlenül kell rögtön a bolba rohanni. Ráadásul nem is túl bonyolult, és még az összetevők is teljesen egészségesek.