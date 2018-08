Koktélkeverés varázslattal?

A Harry Potter-filmeknek valódi kultusza van. Az igazi rajongók mindent megtesznek azért, hogy akár néhány pillanatig is, de a varázslat világába utazhassanak. Számos tárgy készült az ismert szereplők képével, esetleg kézjegyével, sőt Harry Potter-cukorkabolt és -kocsma is van már a világon. Ezek közül azonban egyik sem képes arra, hogy tényleg elrepítsen Roxfortba. De egy mágikus koktélkeverő tanfolyam már igen.

Azok, akik mindig is szerettek volna bájitalkeverést tanulni Roxfortban, most örülhetnek, ugyanis a Harry Potter témájú londoni kocsma, a Cauldron, szeptemberben New Yorkba viszi a varázslatot.

A Cauldron egy kicsi és kopottas kinézetű pub, ahol különböző technológiákat használnak a mágia előidézésére.

A bájitalkeverő tanfolyamot a Bavaria Bierhausban tartják, ahol a diákok mágikus pálcát használva készíthetnek kreatív italokat, vagyis elixíreket.

Az óra előreláthatólag 1 és 45 perces lesz,

a diákok pedig köntöst és varázspálcát

is kapnak. A jegyek ára 44,99 dollár, vagyis körülbelül 14 000 ezer forint, amely tartalmazza a segédeszközöket, az alapanyagokat és az interaktív élményt.

Sőt, még vegán, alkoholmentes és gluténmentes italok elkészítésére is lesz lehetőség.