Október második hétvégéjén rendezik a Kürtőskalács Fesztivált a budai Gesztenyés Kertben. Három napon át minden erről a süteményről szól majd, ezernyi változatban és ízesítésben kóstolhatjuk a helyszínen. Ha valaki azonban nem szeretne olyan sokat várni a nassolással, a segítségünkkel könnyedén elkészítheti már most is. A klasszikus kürtőskalács receptjével együtt egy-két sütési praktikát is megosztunk.