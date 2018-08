A sörfőzde megkönnyíti a rajongóknak a várakozást

A rajongók már tűkön ülnek, pedig 2019 még nagyon messze van. Akkor debütál a Trónok harca legújabb évada, amelyet több millióan várnak – mindenki a maga módján. Hasonlóan erős a sorozat kultusza, mint a Harry Potter-filmeké, ám úgy tűnik a karakterekkel és jelképekkel ellátott tárgyak ideje hamarosan lejár. Felváltja őket a valódi Trónok Harca-élmény szabadulószobák formájában, illetve a sorozat tiszteletére kiadott sörkollekció.

Az Ommegang Sörfőzde újabb Trónok harca remekekkel készül, szám szerint kettővel az év végéig. Idén a Royal Reserve kollekció a sláger, amely négy sört foglal magába.

Az első kettőt, vagyis a Hand of the Queent (magyarul: a királynő keze) idén áprilisban, a Queen of the Seven Kingdoms, vagyis a Hét királyság királynője palackot pedig idén júniusban dobták piacra.

A harmadik szeptember 28-án

fog megjelenni. Ez lesz a Sárkányok Anyja – Daenerys Targaryen tiszteletére.

A negyediket, vagyis az Észak királyát – amely Havas Jonhoz kötődik – november 23-án fogják bemutatni. A gyártók szerint az italban

a pörkölt maláta, a kávé és a csokoládé aromája keveredik a tölgy, a bourbon és a vanília ízével.

A palackokat 750 milliliteres formában, a sörfőzde webshopjában értékesítik, az ára 12,99 dollár, vagyis körülbelül 3600 forint lesz.



Mivel azonban a Royal Reserve kollekció ezzel teljessé válik, a gyártó készül egy csomagajánlattal is, amelyben a négy palack kapna helyet kisebb kiszerelésben.