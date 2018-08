Nem iszik elég vizet a munkahelyen?

Ön sem iszik elegendő vizet a munkahelyen? Akkora a hajtás, annyi a feladat, hogy eszében sem jut a dehidratáltság problémájával foglalkozni? Kifogás az mindig van, ám ez a tényen nem változtat: szervezetünknek szüksége van a tiszta vízre. Ugyanis az emberi test 50-60 százaléka víz. Ez a sejtek első számú építőeleme, szabályozza a belső testhőmérsékletet, erősíti az izmokat és hidratálja a bőrt. Ám ez csak néhány példa arra, hogy mennyire nélkülözhetetlen az egészséghez.

Ha szomjasnak érezzük magunkat, az már a szervezetünk vészjelzése, ezért nem szabad megvárni a szomjúság jelentkezését.

Amikor nincs elég folyadék a testünkben, a vérünk sűrűbb lesz, ezáltal

növekszik a pulzus és a vérnyomás.

Amivel ellenőrizni tudjuk magunkat, az a vizeletünk: akkor jó, ha világossárga vagy színtelen és viszonylag szagtalan.

De hogyan figyeljünk a rendszeres folyadékbevitelre? A mai rohanó világban annyi mindennel kell foglalkoznunk, hogy néha arra eszmélünk: ma még alig ittunk valamit. Ekkor ránk tör a csillapíthatatlan szomjúság, és nem győzzük pótolni a vizet.

Hogy elkerüljük ezt, tartsunk mindig egy poharat az asztalon vagy egy flakon vizet a közelünkben. Érdemes beszerezni egy szép vizespalackot is, amellyel könnyedén nyomon tudja követni, hogy mennyit fogyasztott aznap.

Vannak, akik ki nem állhatják íztelensége miatt – legyen szó szénsavasról vagy mentesről –, ezért inkább üdítőkből próbálnak folyadékhoz jutni. Ez persze hiba, hiszen a bennük található cukor szintén vizet von el.

Ám a sima vizet is fel lehet dobni egy kis természetes ízzel: citromlével, mentalevéllel, uborka-, eper-, narancsszeletekkel vagy bármilyen gyümölccsel és fűszernövénnyel ízlés szerint.

Az is segíthet, ha bizonyos időközönként riasztást állít be a telefonján vagy letölt egy alkalmazást, amely figyelmezteti. Ezekkel általában még a vízfogyasztást is nyomon követheti. Ilyen például a Drink Water Reminder vagy a Water Time Pro.