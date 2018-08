Mi köti össze a kínaiakat, Al Caponét és Vilmos herceget?

Skócia nemes párlatának hazánkban is egyre több kedvelője van: vannak, akik tisztán, míg mások jéggel vagy long drink formában isszák. Azonban egyáltalán nem biztos, hogy mindent tudunk az aranyló italról. Például, hogy mi a különbség whisky és whiskey között. Előbbi a skót és kanadai nedűt, míg az -e betűs változat az ír és amerikai párlatokat jelöli. De vajon milyen utat járt be az élet vizének is nevezett gabonapárlat, míg a világ összes sarkát meghódította?