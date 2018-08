Nem szereti, ha egy sütemény túl édes?

Vannak, akik imádják a habos, cukros, édes süteményeket, míg mások inkább a visszafogott desszertekért vannak oda. Ez utóbbiakat akár még a diéta alatt is fogyaszthatja, hiszen egy-két szelettől nem fog felborulni a fogyókúrás étrend. Különben is, hamarosan beköszönt az ősz, vége a bikiniszezonnak, és bűntudat nélkül nassolhatunk a televízió előtt. Próbálja is ki bátran ezt a receptet, garantáltan nem fog cukorsokkot kapni.