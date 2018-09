Hogyan készítsünk kezdőként tökéletes tésztát, rizst, krumplipürét és tojást? Mikor tegyük a fokhagymát az ételbe? Hogyan szeleteljünk hagymát sírás és ragtapasz nélkül? Milyen alapvető eszközöket, alapanyagokat és fűszereket érdemes beszereznünk? Íme 10 tipp, amivel bátran nekivághat a konyhai kalandoknak akár zéró tapasztalattal is.

1. Ennyi eszközzel már bátran nekikezdhetünk

Teljesen felesleges teletömni a konyhai szekrényeket hasznosnak tűnő, ámde felesleges dolgokkal. A kevés sokszor több, ráadásul egyszerre beszerezni mindent nem kis költség. Az alábbi eszközökkel már könnyedén elboldogulhatunk a konyhában. Használhatjuk a kreativitásunkat is: gyúródeszka helyett ott a konyhapult, a nyújtófa jó ötlet, de ha csak ritkán sütünk, megteszi egy belisztezett üveg is, fokhagymanyomó helyett bátran lereszelhetjük vagy összenyomhatjuk a fokhagymát a vágódeszkán a séfkésünkkel. A tésztát is le lehet szűrni egy nagyobb, sűrű szűrőn, nem feltétlen kell hozzá tésztaszűrőt vásárolni, ahogy a gyümölcsmosáshoz sem nélkülözhetetlen egy speciális tál.

Ha sütés közben elmossuk a tálakat, akkor mindenből elég kevesebb; keverőtálból például kettő. Ha pedig beszerzünk egy kézi botmixert, amihez van habverőfej is, nem lesz szükségünk sem turmixgépre, sem elektromos aprítóra, sem más csodamasinára, gyakorlatilag mindent el lehet vele végezni.

Érdemes viszont mindenből az ár-érték arányban legjobb, minőségi eszközöket választani, hosszú távon mindenképp kifizetődő. Talán nem tűnik fontosnak, de ide tartozik a jó minőségű sütőpapír. Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor a kész süti talpához lehámozhatatlanul hozzágyógyul a papír.

Íme tehát a lista:

kések: séfkés, közepes aprítókés, kis hámozókés, recés élű kés (pl. kenyérszeleteléshez)

késélező

vágódeszka

konzervnyitó

négy oldalú reszelő

fém keverőtál (egy nagy és egy közepes, lehetőleg zárható tetővel, nemcsak sütéshez-főzéshez használható, hanem saláta keveréséhez, tálalásához is)

mérőpohár

mélyebb serpenyő

palacsintasütő-serpenyő

tepsi (egy nagy lapos, egy közepes peremes süteményekhez, rakott ételekhez)

fakanál

merőkanál

palacsintafordító lapát (szilikon vagy hőálló, hogy ne csikarja fel a serpenyőt)

szélesebb fordítólapát (ezzel tudjuk megfordítani például a sülő halat, húst, és tálalni a rakott krumplit)

lágy szilikon spatula (pl. kevert tészták kiszedéséhez)

kenőecset (szilikon vagy toll)

krumplitörő

lábas (egy kicsi, egy közepes és egy nagy)

sütőkesztyű

konyharuha

citromfacsaró

tölcsér

sűrű szűrő (nagy a tésztához, passzírozáshoz, húsleves szűréséhez, kicsi a teához)

sütőpapír

sör- és bornyitó

botmixer (habverőfejjel)

2. Alapvető fűszerek

A só-bors-paprika nyerő hármas mellett nem árt, ha van a polcon:

egész babérlevél

szerecsendió (egész vagy őrölt)

oregánó

bazsalikom

kakukkfű

zsálya

egész kömény

őrölt kömény

lestyán

tárkony

kurkuma

egész fahéj

őrölt fahéj

szegfűszeg

vanília rúd

Őrölt fekete bors helyett töltsünk egész borsot a borsőrlőbe, így frissebb ízt kapunk. A színes borskeverék kifejezetten jó aromát ad az ételeknek.

A felbontott fűszer hamar elveszti aromáját, érdemes jól záródó üvegedényben tárolni, ami távol tartja a molyokat is, és nem árt fiókba vagy szekrénybe tenni, sötét helyre, így a színét sem veszíti el olyan hamar.

3. Mindig legyen a kamrapolcon

Jó, ha mindig van otthon, így már csak az aznapi ebédhez, vacsorához szükséges friss alapanyagokat kell beszerezni hazafelé menet:

olaj (lehetőleg hidegen sajtolt napraforgó vagy repce)

hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj vagy hidegen sajtolt szőlőmagolaj salátákhoz

ecet

szódabikarbóna

szárított élesztő

étkezési citromsav

cukor

méz

rizs

száraztészta

liszt

búzadara

kukoricadara

zabpehely

zsemlemorzsa

vöröshagyma

fokhagyma

paradicsompüré vagy hámozott paradicsomkonzerv

mustár, ketchup, majonéz, torma

lencse, sárgaborsó, bab

tojás

4. Kezdjük az egyszerűvel!

A könnyen elkészíthető ételek is lehetnek ugyanolyan finomak, mint a szofisztikált, nehezen elkészíthetőek. Sőt! Egy elrontott narancsöntetes kacsamáj amellett, hogy kidobott pénz és idő, még a sikert sem hozza meg, és a kedvünket is szegheti egy életre. Egy egyszerű, de finom alapanyagokból, odafigyeléssel elkészített tésztával viszont elvihetjük a pálmát.

Amikor a neten receptet keresünk, kezdetben érdemes az olcsó, könnyű és rövid idő alatt elkészíthető ételeket választani, méghozzá azt, amit már sokan elkészítettek, és sok a pozitív visszajelzés is az adott receptre. Ez egyet jelent azzal is, hogy az étel készítésének leírása pontos.

Ez alapvető kulcsa a sikernek. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a leírást jól tudjuk-e értelmezni, inkább válasszunk másikat!

5. Az éppen jó tészta

Az olaszoknak van egy jó kifejezésük, amit jobb fordítás híján a világ minden táján így használnak a konyhában: al dente. Ez nem jelent mást, mint hogy a tésztát nem főzzük szét. Nemcsak annyira nem, hogy fog vagy protézis nélkül is simán meg lehessen enni, hanem semennyire. A dente olasz szó fogat jelent, az al dente kifejezést valahogy úgy fordíthatnánk, hogy fogra való, azaz rágni kell.

Al dentére főzni nem mindenféle tésztát lehet, van, amelyik már régen szétfőtt kívül, de a belseje még nyers (és nem ezt jelenti az al dente). Saját tapasztalat, hogy jó minőségű durumtésztával könnyebb a művelet, mint a klasszikus búzalisztes-tojásos társaival.

Az al dente egyik titka a kóstolásban rejlik. A csomagoláson feltűntetett főzési idő csupán irányadó, semmiképpen nem szentírás. Nézzük lépésről lépésre a tökéletes tésztafőzést!

Bő vízben főzzük – és nagy lábasban! 500 g tésztához legalább 4,1 liter vízre és egy púpos evőkanál sóra van szükség. Ha van elég nagy lábasunk, akkor kövessük a még könnyebben megjegyezhető arányt: minden 100 g tésztához 1 liter víz kell.





– és nagy lábasban! 500 g tésztához legalább 4,1 liter vízre és egy púpos evőkanál sóra van szükség. Ha van elég nagy lábasunk, akkor kövessük a még könnyebben megjegyezhető arányt: minden 100 g tésztához 1 liter víz kell. Forrásban lévő vízbe tegyük! Fontos, hogy rögtön főni kezdjen. Ha nem elég forró a víz, a tészta csak ázik. Amikor a szobahőmérsékletű tésztát a vízbe tesszük, az természetesen lehűl valamelyest, de hamarosan újra forrni kezd. Amikor ez megtörténik, akkor lejjebb vehetjük a hőfokot, hogy ne fusson ki a tészta, de arra ügyeljünk, hogy a víz főzés alatt gyöngyözzön.





Fontos, hogy rögtön főni kezdjen. Ha nem elég forró a víz, a tészta csak ázik. Amikor a szobahőmérsékletű tésztát a vízbe tesszük, az természetesen lehűl valamelyest, de hamarosan újra forrni kezd. Amikor ez megtörténik, akkor lejjebb vehetjük a hőfokot, hogy ne fusson ki a tészta, de arra ügyeljünk, hogy a víz főzés alatt gyöngyözzön. Kell-e olaj? Arról megoszlanak a vélemények, hogy feltétlen kell-e olaj a vízbe vagy sem. A jó minőségű tészta vízébe nem szükséges tenni. Biztosan nem ragad össze, ha sok vízben főzzük, végig forrásban tartjuk és keverjük. Mondják, hogy az olaj főzéskor rátapad a tészta külsejére, így kevésbé tudja felvenni a szószt. Lehet, hogy így van, de ez kevésbé baj, mintha tincsekbe ragad a spagetti, vagy egyben lehet kiemelni a szűrőből fél kiló orsótésztát. Elsőre nem biztos, hogy rátalálunk a jó minőségű tésztára, emiatt érdemes a főzővízbe 1 dl olajat önteni.





Arról megoszlanak a vélemények, hogy feltétlen kell-e olaj a vízbe vagy sem. A jó minőségű tészta vízébe nem szükséges tenni. Biztosan nem ragad össze, ha sok vízben főzzük, végig forrásban tartjuk és keverjük. Mondják, hogy az olaj főzéskor rátapad a tészta külsejére, így kevésbé tudja felvenni a szószt. Lehet, hogy így van, de ez kevésbé baj, mintha tincsekbe ragad a spagetti, vagy egyben lehet kiemelni a szűrőből fél kiló orsótésztát. Elsőre nem biztos, hogy rátalálunk a jó minőségű tésztára, emiatt érdemes a főzővízbe 1 dl olajat önteni. Keverjük! Mindenképp fontos, hogy keverjük, miután beletettük a forrásban lévő vízbe, és még főzés közben is néhányszor, így nem tapad le az edény aljára sem.





Mindenképp fontos, hogy keverjük, miután beletettük a forrásban lévő vízbe, és még főzés közben is néhányszor, így nem tapad le az edény aljára sem. Kóstoljuk! Lehet, hogy elsőre még nem lesz tökéletes, de ötödikre már biztosan. Ahogy írtuk feljebb, a csomagoláson jelzett főzési idő lehet az irányadó első alkalomkor, ahhoz képest tudjuk növelni vagy csökenteni a főzési időt a következő alkalommal (persze csak azonos márkájú és fajtájú tészta esetében). Vegyünk ki egy tésztát, tartsuk hideg víz alá pár másodpercre, hogy ne égessük meg a nyelvünket, majd kóstoljuk meg. Ha a tészta kellemetlenül rágós, a közepe nagyon kemény, hagyjuk még főni 1-2 percet. Akkor biztosan túlfőtt, ha már a nyelvünkkel el tudjuk majszolni. Ha késznek ítéljük a tésztát, ne habozzunk, ne írjunk meg még egy üzenetet, azonnal szűrjük le, mert ha a hőről ugyan le is vettük, a forró vízben könnyen túlfőhet.

A forró szósz is puhít még a tésztán, így meglehet, hogy a csupaszon al dente tésztánk szósszal már túlfőtt lesz, mire a tányérra kerül. Ilyenkor érdemes 1 perccel hamarabb leszűrni a tésztát.





Lehet, hogy elsőre még nem lesz tökéletes, de ötödikre már biztosan. Ahogy írtuk feljebb, a csomagoláson jelzett főzési idő lehet az irányadó első alkalomkor, ahhoz képest tudjuk növelni vagy csökenteni a főzési időt a következő alkalommal (persze csak azonos márkájú és fajtájú tészta esetében). Vegyünk ki egy tésztát, tartsuk hideg víz alá pár másodpercre, hogy ne égessük meg a nyelvünket, majd kóstoljuk meg. Ha a tészta kellemetlenül rágós, a közepe nagyon kemény, hagyjuk még főni 1-2 percet. Akkor biztosan túlfőtt, ha már a nyelvünkkel el tudjuk majszolni. Ha késznek ítéljük a tésztát, ne habozzunk, ne írjunk meg még egy üzenetet, azonnal szűrjük le, mert ha a hőről ugyan le is vettük, a forró vízben könnyen túlfőhet. A forró szósz is puhít még a tésztán, így meglehet, hogy a csupaszon al dente tésztánk szósszal már túlfőtt lesz, mire a tányérra kerül. Ilyenkor érdemes 1 perccel hamarabb leszűrni a tésztát. Öblíteni vagy nem öblíteni? Akárcsak az olajkérdésnél, itt is a tészta minősége dönt. Ha jó a minősége, illetve nem főzzük túl, a főzés során kevesebb keményítő oldódik ki, így felesleges az öblítés.





Akárcsak az olajkérdésnél, itt is a tészta minősége dönt. Ha jó a minősége, illetve nem főzzük túl, a főzés során kevesebb keményítő oldódik ki, így felesleges az öblítés. Rögtön tálaljuk! A tészta aránylag gyorsan hűl, ahogy elkészült, rögtön rakjuk rá a szószt, és azonmód tálaljuk is!

Hogyan készítsünk tökéletesen rizst, tojást és krumplipürét? Mikor tegyük a fokhagymát az ételbe? Hogyan szeleteljünk hagymát sírás és ragtapasz nélkül? A következő oldalon még 5 tipp!