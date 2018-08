Csípős csirkeszárny szorult két keksz közé

A világ a furcsa dolgok körül forog: ez jelent szenzációt, ez váltja ki a legnagyobb döbbenetet. Gondoljunk csak a majonézes fagylaltra vagy a vajas kávéra. Ám a furcsaságok sora még nem ért véget, sőt, csak ezután jön a java. Ezt bizonyítja a tény is, hogy piacra dobták a legkülönösebb kekszeket, amelyeket valaha láttunk.

Az Oreo anyavállalata, a Mondelēz International nemrég egy valódi szenzációt jelentett be a Twitteren: elkészültek a csípős csirkeszárnyas és vaszabis kekszek. Az előbbiben

narancssárga, az utóbbiban zöld a töltelék.

Míg a hagyományos változat mellé szívesen kortyoltunk hűs tejet, addig nem biztos, hogy a vaszabishoz is jól fog illeni.

A márka eddig az édes ízt jelentette a vásárlók számára, ám úgy tűnik, ezúttal egy új arcát is megismerhetjük.

Persze a változás nem most köszöntött be, hiszen készítettek már matchás és avokádós kekszeket is.

Bár azért valljuk be, egyik sem hangzik olyan különösen, mint a csípős csirkeszárnyas.

Az új ízek egyelőre csak Kínában kaphatóak, és nincs hír arról, hogy más országok polcain mikor jelennek meg.