Ez a hamburger még az álmaiban is visszatér

Igazán emlékezetes hamburgert szeretne készíteni? Olyat, amelyik még az álmaiban is visszatér csábítani? Igen? Akkor izzítsa be a grillt, mert most elkészítjük a világ legfinomabb hamburgerét! Csupán néhány fontos szempontot kell az eszébe vésnie. Ezek közül az egyik, hogy sose használjon előre elkészített, bolti hamburgerhúst.