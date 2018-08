Ez a világ legnagyobb gumicukorja

Ha a gumicukorra gondolunk, akkor egy apró színes, édes finomság jelenik meg lelki szemeink előtt. Ha két ujjunk közé vesszük, könnyen össze tudjuk nyomni, és a súlya alatt sem görnyedünk meg. Ám a világban léteznek olyan gumicukrok is, amelyek szó szerint gigantikus méreteket öltenek.

A világ legnagyobb gumicukorja egy nagy hot dog, amelyet az észak-karolinai Derek Lawson készített. Körülbelül 38 000 kalóriát tartalmaz és

15 kilogrammot nyom.

A kifli narancs-, a virsli cseresznye-, míg a mustár mangóízű.

Összesen egy évig tárolható, megadva a lehetőséget arra, hogy biztosan el tudják fogyasztani. Bár az is lehet, hogy néhány nap után még az édesszájúaknak is a könyökén jönne ki a sok cukor. Arról meg ne is beszéljünk, hogy biztosan nem túl egészséges.

Az óriás hot dog egyébként 149.99 dollárba kerül, ami körülbelül 41 760 forintnak megfelelő összeg.

A Vat19 webshopjában kapható, számos más óriás finomsággal, például egy gigantikus méretű gumimacival együtt.