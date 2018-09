Pazar borok, remek hangulat Egerben

Az Egri Borút Egyesület szervezésében és az Élmény köztünk születik jeligével került megrendezésre idén 2. alkalommal a VINO Kóstoló Ünnep Egerben augusztus 24-25. között, ezúttal az Egri Érseki Palota udvarán – a bor, a gasztronómia és a kultúra jegyében. A szerencsések még egy különleges nagy egri mesterkurzuson is részt vehettek.

Az újságírókat dr.Lőrincz György az Egri Borút Egyesület elnöke és a St.Andrea Szőlőbirtok vezetője és borásza fogadta a pincészeténél. Itt rögtön meglepetés várta a résztvevőket, mert már elkezdődött a szüret (augusztus 24.!), a szokásosnál nagyjából egy hónappal korábban. Maga Lőrincz György is elmondta, hogy ilyenre nem igazán volt még példa, és maguk sem tudják, vajon ebből az óriási cukortartalmú mustból egészen kiváló vagy csak nagyon nehezen kezelhető bor lesz-e.

Az út az Almagyar Érseki Szőlőbirtokon folytatódott, ahol az alapító, Csutorás Ferenc („Csuti") látta vendégül az érkezőket. A szőlészetben rendszeresen rendeznek kóstolókat, sőt a gyönyörű területen fekvő szőlők közt épített vendégházakban szállást is találnak a borbarátok. A szőlészet egyik büszkesége a kadarka, de a kóstolt Menoir (ex Medoc Noir) is egészen kiváló volt.

A VINO Kóstoló Ünnepre szinte az összes egri borász elhozta legjobb tételeit. Ennyi bort nyilván nem lehetett végigkóstolni, ezért csak a számomra legkedvesebb borok közül emelnék ki néhányat: St. Andrea Nagy-Eged-Hegy Egri Pinot Noir 2015, St. Andrea Merengő Egri Bikavér Superior 2009, Bolyki Egri Bikavér 2015 és Tóth Ferenc Egri Kékfrankos Superior 2013.

A mesterkurzuson, amelyet Lőrincz György nyitott meg, néhány leírhatatlan különlegességet is megkóstolhattunk.

Ilyen volt a Juhász testvérek Egri Kékfrankos Grand Selectionja (2011) és az általam eddig kóstolt egyik legjobb bor (vagy legalábbis nekem legjobban ízlő bor) a St. Andrea 2016-os Nagykadarkája.

Ezeknek a boroknak csak egy óriási hibájuk van, hogy a többségük már sajnos beszerezhetetlen.

Reméljük, hogy a sor jövőre is folytatódik, és megrendezik a 3. VINO Kóstoló Ünnepet is, amelyre feltétlenül érdemes lesz ellátogatnia minden borbarátnak. Természetesen az egri borászok külön ünnep nélkül is szívesen látják az érdeklődőket, de érdemes előre bejelentkezni, ha biztosra akarunk menni.

Az egri borászatok és borpincék listáját ezen az oldalon lehet megtalálni.