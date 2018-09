Így válhat kezdőből profivá

Elképesztő hét áll mögöttünk! Annyi mindent tanulhatott velünk, amennyi ahhoz is elég, hogy egy kezdő szakácsból, ha nem is profivá, de haladóvá váljon. Nézzük csak: Jamie Olivertől elleshette a tökéletes hamburger titkát, azután megtanulhatott hagymát és almát karamellizálni. Megtudhatta továbbá, hogy a paradicsomjégkrém finomabb, mint ahogy első hallásra tűnik, és hogy kekszből is lehet készíteni fagylalttortát. Erre volt hab a tortán az a tíz tipp, amellyel megkoronázhatta a tanulmányait: elleshette a tészta-, éa rizs- és a krumplipüré-készítés lépéseit, és berendezhette a konyhát. Heti gasztro-összefoglaló.

Nem tudja, mivel várja a vendégeket?

Noha épp készülünk magunk mögött hagyni a nyarat, az idő még nem akar elszakadni a meleg napoktól, úgyhogy mi is használjuk ki a forróságot: készítsük el ezt a szuper egyszerű és szuper gyors jégkrémtortát, és hűsöljünk a fák árnyékában.

Mitől különlegesek a kisüzemi sörök?

A hazai sörfogyasztás az elmúlt években jelentősen megugrott, ezzel párhuzamosan a minőségi tételek iránti kereslet is növekedésnek indult. Az emberek a minőségi termékek fele orientálódnak: egyre többen nyúlnak a kézműves sörökért a boltok polcain.

Az Amerikából Európába, majd az egész világba begyűrűző sörforradalomnak köszönhetően rengeteg új ízjegyekkel rendelkező komlófajta került a sörfőzők asztalára – lehetővé téve, hogy megismerjük a sör több arcát is. Hiszen egy hihetetlenül színes és sokrétű italról van szó.

Ő főzi a legjobb porter sört az országban

Új taggal bővül az Óvatos Duhaj család. A termék a megszokottól eltérően azonban nem kreatív termékfejlesztők munkájának és ínyenc fogyasztók visszajelzéseinek az eredményeként fogant, hanem az első Soproni sörversenyen.

Mit rejt a kefires doboz?

Boldogan emlékszem vissza gyermekkorom nagyszüleimnél töltött pillanataira. Különösen a reggeleket szerettem a legjobban, amikor friss kifli és aludttej került az asztalra. Tudom, a kefir nem azonos vele, mégis, ha azt iszom, mindig a kellemesen kesernyés aludttej íze jut eszembe, amellyel még jobban esett a puha kifli.

A kefir olyan erjesztett tejes ital, amelyet eredetileg a Kaukázus hegységben készítenek – innen a neve: kaukázusi kefir. A fermentációt élesztőgombák indítják be, általában szobahőmérsékleten, egy éjszaka alatt megerjed. Az eredmény: krémes állagú, enyhén kesernyés ital.

Ez a világ legnagyobb gumicukorja

Ha a gumicukorra gondolunk, akkor egy apró színes, édes finomság jelenik meg lelki szemeink előtt. Ám a világban léteznek olyanok is, amelyek szó szerint gigantikus méreteket öltenek.

Ilyen borokat kortyolgathattak dédapáink

Tihanyi kék, tarcali kék, laska, fekete muskotály. Csak néhány név azok közül, melyek a 19. század végén a legnépszerűbb szőlőfajtáknak számítottak idehaza. Mára ezek szinte teljesen eltűntek, csupán egyetlen helyen lehet a belőlük készült borokat megkóstolni: Szentesi József budaörsi pincéjében.

A 2013-as év Borászok Borásza díjazottja néhány évvel ezelőtt úgy gondolta, ad még egy esélyt ezeknek a régi magyar fajtáknak. Mi pedig meglátogattuk és megkóstoltuk a borokat – Kaszás Gergővel. A Jászai Mari-díjas színészt számtalan színpadi szerepben és fimben láthattuk, legutóbb A Viszkis-ben, de sokszor kölcsönzi hangját sztároknak.

Ezért ne dobja ki a megszáradt kenyeret

A megszáradt kenyér kukára van ítélve. Vagy mégsem? A leleményes konyhatündérek és szakácsok ahelyett, hogy kidobnák, inkább máglyarakást készítenek belőle, ám nem ez az egyetlen fogás, amely alkalmas arra, hogy bedolgozzuk a párnapos, megmaradt kenyereket.

Ez a hamburger még az álmaiban is visszatér

Igazán emlékezetes hamburgert szeretne készíteni? Olyat, amelyik még az álmaiban is visszatér csábítani? Igen? Akkor izzítsa be a grillt, mert most elkészítjük a világ legfinomabb hamburgerét! Csupán néhány fontos szempontot kell az eszébe vésnie.

Egy étel csak annyira lehet jó, mint amennyire az alapanyagok azok. Ha figyelembe veszi ezt az örök igazságot, akkor többé nem fog olcsó, fagyasztott hamburgerhúst venni. Vásároljon helyette frissen darált marhahúst, és készítse el otthon azokat a húspogácsákat. Fűszerezze ízlés szerint, lehetőleg friss fűszernövényekkel a még intenzívebb ízélményért.

Ezzel lesz igazán finom a sült csirke és a palacsinta

A csirkétől a palacsintáig a karamellizált almák szinte minden ételt kiegészítenek. A reggeli mellé, két étkezés között, vagy snackként is fogyaszthatja, elkészítése végtelenül egyszerű, kevés időt és erőfeszítést vesz igénybe.

Lerántjuk a leplet a világ legfurcsább tökízű termékéről

A nyár végével felkerül a kávézók kínálatába a sütőtökös latte, az anyukák előveszik a sütőtökös pite receptjüket, és a zöldséges standok is megtelnek különböző méretű és formájú tökökkel. Ezen persze már nem döbbenünk meg, viszont a sütőtökös bor gondolata elég meglepő.

Ezek a legfurcsább dolgok, amiket ember magára tetováltathat

Angyalszárny helyett csirkeszárny? Vetkőző banán és pizza? Mindenkinek van kedvenc étele, mégsem jutna eszébe magára tetováltatni. Néhány bevállalós embert kivéve, akik úgy döntöttek, felvarratják a legjobban kedvelt fogásokat.

