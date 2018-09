Idén a kávékapszula a divat

A francia gasztronómia és kultúra elengedhetetlen része a kávé. Persze számos más nemzet életének is meghatározó összetevője – gondoljunk csak az olaszokra vagy a mexikóiakra, akinek még az ereikben is ez folyik –, ám Franciaországban mégis mást jelent: egyfajta hétköznapi luxust testesít meg, amelyhez ők értenek igazán. A vérbeli francia nő stílusos, szabad szellem, reggelire tejeskávét iszik croissant-nal, délután pedig egy csésze eszpresszó mellett piheni ki a nap fáradalmait. De vajon milyen utat kell végigjárnia a baboknak, hogy megszülethessen a fekete ital? És mi köze mindennek a kapszulákból készült ékszereknek?

A bab útja a születéstől a halálig

A betakarított kávébab minősége kulcsfontosságú a jó kávé szempontjából – csakúgy, mint a minőségi alapanyag, ha finom ételt szeretnénk az asztalra varázsolni. A babok a trópusi vidékekről származnak, és a következő életutat teszik meg: a kávécserjék virágai csak egy-két napig pompáznak teljes valójukban, a gyümölcs érési ideje 6-11 hónap, ezután takarítják be őket. Minden kávécseresznyének hívott bogyó

két kávébabot tartalmaz.

Az aratás évente kétszer, az északi félteken szeptembertől decemberig, a déli félteken pedig április és augusztus között történik. A legjobb termőterületeken ezt kézzel végzik.

Ezt követően ki kell nyerni a kávécseresznyéből a babokat, amely kétféle módszerrel történhet.

Az egyik a nedves feldolgozás: a terméseket 24-48 órán keresztül áztatják, hogy a magról leváljon az érett gyümölcshús.

Az így feltárt zöld babokat átmossák, majd hagyják megszáradni. Ez a módszer egy aromásabb italt eredményez. A másik feldolgozási mód a száraz előkészítés, amelynek során a kávécseresznyéket 20 napon át szárítják a napon, hogy a gyümölcs héja és húsa összeaszalódjon. A rászáradt gyümölcsrészek lehántolása után előbukkannak a barnás színű, foltos babok. Az eredmény: gyümölcsös ízű kávészemek.

Ezután kerül sor a legfontosabb lépésre, a pörkölésre. Alapvetően ez határozza meg a kávé karakterét, vagyis a színét, az aromáját és az illatát. Hő hatására (180–250 °C) mintegy

2000-féle aroma szabadul fel

az alapvetően íztelen kávébabból. Ebből azonban a kávé specialistáinak mindössze körülbelül 800-at sikerült azonosítani.

A pörkölés függ a pörkölőmester szaktudásától, a babok eredetétől és az elérni kívánt ízhatástól.

Kóstolja, mint egy profi!

Amennyiben szeretné megtanulni a kávékóstolás művészetét, és kiélvezni a finomabbnál finomabb aromákat, fémcsésze helyett válasszon inkább porcelánt. A kávét rögtön elkészítés után érdemes is beleönteni, hiszen a legfinomabb aromák különösen illékonyak.

A szakértők a kávé elkészítése után 10-15 perccel vizsgálják meg az illatokat.

Tegyen először ön is így: szippantson két-három alkalommal a csésze felett, az

aromák 80%-a ugyanis az orron keresztül érzékelhető.

Ezután jön csak a kóstolás. Előtte azonban keverje meg a kávét, hogy összehangolja az ízjegyeket. A szakértők cukor és tej nélkül kóstolják az italt, tudniillik ezek csökkentik bizonyos ízek intenzitását.

Kóstolás előtt és közben kerülje a fűszeres ételek, valamint bizonyos ízek fogyasztását, mint az ánizs, a menta és az édesgyökér, mert ezek elfedik az aromákat.

Csak kis kortyokat igyon belőle, hogy ne telítse el túl hamar az ízlelőbimbókat, majd forgassa a szájában 5-10 másodpercig, mielőtt lenyelné.

Így a nyelv és a szájpadlás minden területe érzékelheti a különböző ízek intenzitását. Ne habozzon többször is megkóstolni! Ahogy a hőmérséklete csökken, olyan aromák is megjelennek, amelyeket korábban a forróság elfedett.

Mit fog érezni a kóstolás során? Olyan ismerős ízeket, mint például a savasság, a keserűség vagy egyéb lágyabb aromák. Bizonyos fajták ezeken túl

olyan fűszeres jegyeket

is magukban hordoznak, amelyek többek között a bogyós vagy szárított gyümölcsök, illetve a pirított magok ízvilágát idézik.

Miután visszatért a kávéillat idézte kávéföldeken és a francia vidékeken tett képzeletbeli látogatásáról, ne felejtse el megőrizni a kapszulát. Azt nem tudjuk, mit hordanak a sikkes francia a nők, de úgy tűnik, itthon a kávékapszula-ékszer lesz a legújabb divat.

Francia fekete magyar földön

Már hazánkban is kaphatóak a francia márka, a L'OR kávékapszulái. A márka felkérésére a bevezetés alkalmából Zentai Emese, a fiatal tervező készít egyedi, ZEMSE kávékapszula-fülbevalókat és - nyakláncokat.

Mindig alumíniummal dolgozom, ugyanakkor gyakran társítom valamilyen egészen más anyaggal. Összedolgoztam már korábban agyaggal, dekorgumival, bőrrel, füstfóliával és most először alumínium kávékapszulával is. Szeretem a kihívásokat, ezért is vállaltam el a felkérést, a megszülettet ékszer pedig igazán képviseli a ZEMSE-stílust, hálás vagyok, hogy a L'OR hagyott kibontakozni.

– avat be a részetekbe Zentai Emese.

A nyaklánc és a fülbevaló is teljes egészében kézzel készült: vágott, hajlított, csiszolt alumínium szolgáltatta az alapot, amelyet formára vágott, kalapált kapszulával dolgoztam egybe és arany füstfóliával díszítettem. Remélem, a végeredmény magáért beszél.

Az ékszerekkel a közeljövőben több divateseményen, valamint a következő hónapokban országosan több bevásárlóközpontban is találkozhat.