Krokodil grillezve: izomépítők és diétázók kincse

Krokodilokkal mi csupán az állatkertben találkozunk, akkor is szerencsére csak tisztes távolból szemlélhetjük azt, ahogy szoborrá válva merednek egy pontra, vagy lassan úszkálnak. Mondhatnánk, hogy vadon élő társaiknak nagyobb szerencséjük van, de ez közel sem biztos, ha, mondjuk, Ázsiában, Afrikában vagy Amerikában élnek. Ott ugyanis könnyen végezhetik a tányéron.

Gondolhatnánk, ritka konyhai alapanyag, pedig nem az. A krokodilt szinte minden földrészen fogyasztják: Ausztráliában, Afrikában, Közép- és Dél-Amerikában – az USA déli államaiban, Kubában, Jamaicában –, valamint Ázsiában is, így fellelhető Kína, Vietnám és Tájföld piacain is.

Izomépítők és diétázók kincse

A korokodil húsa szívbarát. Alacsony koleszterintartalmú, kevesebb zsírt tartalmaz, mint a csirke, igazán ideális diétában: egy soványabb rész 100 grammja mindössze 106 kilokalóriát tartalmaz. Magas fehérje- és alacsony zsírtartalma van: 98%-ban áll fehérjéből, a maradék 2% csak a zsír, és ennek jó része telítetlen, „jó” zsírsav. Jelentős mennyiségű foszfor, kálium, B12-vitamin és niacin található meg benne.

Különböző elkészítési módok léteznek: marinálják, sütik, grillezik, füstölik. A krokodilhúst például olyan ételekben használják, mint a gumbo, amely egy híg pörköltre emlékeztető egytálétel Louisiana államból, de készítenek belőle kolbászt is.

A legjobb falat a krokodil farka, illetve a gerinc melletti izom,mégpedig grillezve. Nagyjából 10 percig kell sütni, és ha jól készítik, húsa egy omlós csirkecombra emlékeztet.

Börtön jár érte

Az Egyesült Államokban a krokodilvadászat legális, ám engedélyhez kötött Arkansasban, Dél-Karolinában, Louisianában, Floridában, Georgiaban és Texasban. Emellett több telepen tenyésztenek krokodilt kifejezetten húseladásra.

A krokodilhús kilonkénti ára Louisiana államban 11 ezer forint körül mozog, a Dél-Afrikából importált krokodilfarok filéjének kilójáért Londonban 28 ezer forintnak megfelelő összeget kérnek el.

A krokodiltojások még az 1900-as évek elején is az Egyesült Államok déli részének sok területén a hagyományos konyha részét képezték. Ekkor még az emberek összeszedhették, felhasználhatták vagy el is adhatták a krokodiltojásokat. Ma már a vadon élő tojások engedély nélküli gyűjtése törvénytelen, pénzbüntetés vagy akár börtönbüntetés is járhat érte.