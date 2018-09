Tudja mennyi cukor van a Nutellában? A válasz sokkolni fogja!

Gyerekek és édesszájú felnőttek kedvence. A reklámokban a pohár tejjel kínált, csokis mogyorókrémmel megkent kenyeret kiegyensúlyozott reggelinek kiáltják ki. Pedig ez igencsak távol áll a valóságtól. Igazi cukorsokk a szervezetnek, főleg, hogy általában nem teljes kiőrlésű kenyérre szoktuk kenni – bár a megdöbbentő cukortartalom miatt az sem sokat nyomna a latban.

Amikor a gyerek reggelije vagy tízóraija Nutellával megkent fehér kenyérből áll, a legrosszabbat tesszük vele: a mogyorókrémes kenyér hirtelen megdobja a vércukorszintet, majd nem sokkal később hirtelen vércukorszint-zuhanást okoz, ami hozzájárul a rossz koncentrációhoz, a hiperaktivitáshoz és az agresszióhoz.

Egy 400 grammos üveg 227 gramm, azaz közel 23 dekagramm cukrot tartalmaz, tehát

az üveg több mint 56%-át teszi ki a cukor.

A Nutella tehát semmi esetre sem támogatja a tanulást vagy az optimális viselkedést.

Cukor mellett „rossz" zsír is

A Nutella 32%-os zsírtartalmú, többnyire pálmaolajból áll. Fontos a reggeli zsírbevitel, ha az telítetlen, tiszta formából jut be a szervezetbe, ám a módosított pálmaolaj messze nem az: ez az egyik legkárosabb zsírfajta, amely az élelmiszerekbe belekerül. A módosított szó semmi jót nem ígér: a növényi olajok, így a Nutellában lévő pálmaolaj is sokféle feldolgozáson megy keresztül. Ezek a módosított olajok gyulladásokat okoznak az emésztőrendszerben, ártanak a szívünknek és az érrendszerünknek, rossz hatással vannak a májra, az agyunkra, az endokrin rendszerükre, sőt negatívan befolyásolják az idegrendszer működését is. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kijelentette, hogy a pálmaolaj potenciálisan rákkeltő hatású, és roncsolja a DNS-t is.

Azért nem kell lemondanunk teljesen a mogyorókrémes kenyérről vagy palacsintáról: több üzletben lehet kapni olyan magas mogyoró- és kakaótartalmú kenhető édességet, amelyben nincs módosított olaj, és sokkal kevesebb a cukor.