Street food az autómentes Andrássy úton

17 ország gasztronómiája mutatkozik be az Andrássy úton hétvégén, a Nemzeti Vágtával és az autómentes nappal egyidőben rendezett gasztrosétányon. A világ ízeit magyar séfek készítik el és mutatják be a látogatóknak, akik olasz piadinát, mexikói burritot, eredeti bosnyák lepényt és belga waffelt is kóstolhatnak.