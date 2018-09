Ez lett Magyarország legjobb street foodja

Hazánk első street food versenyén csaknem félszáz budapesti és vidéki vendéglátóhely vett részt. Az European Street Food Awards magyar selejtezőjének nyertese képviseli hazánkat szeptember végén a berlini döntőn.

Az augusztus végén meghirdetett hazai előválogatón hét kategóriában tíz díjat osztottak ki, így nemcsak a főnyeremény tulajdonosa – és egyben a hazánk legjobb street foodosa – kapott díjat, hanem a legjobb vegán, nemzetközi illetve magyaros ételt, édességet, szendvicset, pizzát kínáló vendéglátóegységet is díjazták, sőt a legtöbb közönségszavazatot kapó, és a legszebb magyar food truck is elismerést vihetett haza.

Az összetett első helyezettje a Cupákos lett, így szeptember végén ők mennek a berlini döntőre is.

Az oldalas az egyik legjobb a városban, na meg a kolbász is, de nekem a borsófőzelék is top a kacsamellel. Az ízek és az alapanyagok nagyon rendben vannak, az adagok kimondottan kiadósak és abszolút jól hozza a magyaros, hentes vonalat – összegezte Papp Regina, a We Love Budapest főszerkesztője, zsűritag.

Íme a kategóriagyőztesek: