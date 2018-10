Amitől az olasz fejvesztve menekül - teszt

A spagetti amellett, hogy finom és szinte mindenki szereti, igazi mentőöv, ha felmerül a kérdés, hogy mi legyen vacsorára, vagy ha kell egy gyors ebéd. A tészta minőségén azonban rengeteg múlik. Ha azonnal szétfő vagy borzasztó ragacsos, nincs az a mennyei szósz, ami megmenthetné az ételt. Éppen ezért döntöttünk úgy, leteszteljük az itthon kapható legnépszerűbb tésztákat, hogy kiderüljön, melyiket érdemes beszerezni, ha olaszos menüt tervezünk.

Tésztát főzni pofonegyszerű dolognak tűnik, ám mégis létezik néhány olyan alapszabály vele kapcsolatban, amit nem árt betartani ahhoz, hogy a végeredmény tökéletes legyen. Ilyen például a mennyiség kérdése. A receptkönyvek általában az olasz tésztagyárak ajánlásai alapján írják azt, hogy 100 gramm spagetti a szükséges mennyiség egy adag ételhez, vagyis fejenként ennyivel muszáj számolni. És ennyi valóban kell is. A főzéséhez pedig legalább tízszeres mennyiségű vízre van szükség, azaz adagonként egy literre.

Fontos az is, hogy a tésztát kizárólag a már forró, lobogó vízbe tegyük főzni. Ha előbb kerül az edénybe, nem fő, csak ázik, az pedig árt a minőségnek. Az igazi olaszok úgy tartják, olyan sós vízben kell megfőzni, mint amilyen a tengervíz, szóval ne sajnáljuk a sót belőle. Olajra viszont egyáltalán nincs szükség – legalábbis ennél a műveletnél még biztosan. Ha jó minőségű a tészta – és ez a napjainkban kapható tészták szinte mindegyikére elmondható -, olaj nélkül sem fog összetapadni a vízben. A legfontosabb szabály pedig a kóstolás.

Ahhoz, hogy valóban al dentére készítsük a tésztát – azaz ne főzzük szét – csak a saját érzékszervünkre hagyatkozhatunk,

a csomagolásokon feltüntetett főzési idők ugyanis csupán irányadók. A tészta főzővizéből pedig mindig tegyünk félre egy kicsit, a szósznál ugyanis még szükségünk lehet rá.

A fentiekből is látszik, hogy sok múlik a tészta minőségén. Ezért is teszteltünk több, itthon kapható spagettit, hogy kiderüljön, melyik az, amelyiket nyugodt szívvel megvehetjük, mert nem azon fog múlni a vacsoránk sorsa. A sokféle étkezési igényt figyelembe véve teszteltünk hagyományos tésztákat, gluténmentes és teljes kiőrlésű spagettit is.

A tésztákat egyformán készítettük, forrásban lévő, sós vízbe tettük mindegyiket, olajat viszont nem tettünk a vízbe.

Többször is kóstolgattuk főzés közben, hogy valódi al dente tésztát kapjunk, valamint megnéztük azt is, mennyire tapad rájuk a szósz. A tésztákat 1-től 10-ig terjedő skálán pontoztuk. Az íz és az állag mellett az összpontszámba belevettük az ár-érték arányt is, mivel igen nagy a szórás a termékek között, és ezzel is segíteni szerettünk volna a választásban. Bár a tészták különbözőek voltak, egyvalamiben megegyeztek: főzés során egyik sem tapadt le a fazék aljára.

Aldi Carloni Spaghetti

A leggyengébben szerepelt az összes közül. A feltüntetett 7-8 perc főzési idő kevés, még 8 perc után is kemény belül a spagetti, ropogott a fogunk alatt, később viszont már gumis volt. A szósz nem igazán tapadt rá, és igencsak lisztes íze volt. Az alacsony ár itt alacsony minőséget is jelent.

Összetevők: durum búzadara, nyomokban tojást és szóját tartalmazhat

Átlagár: 199 Ft.

Összpontszám: 3 pont

Tesco Spaghetti

A csomagolás szerint Olaszországban készült, de őszintén megvallva nem tűnik olasznak. A feltüntetett főzési idő 10-12 perc, bár 10 perc bőven elég neki. A hardcore al-dente rajongók jobban járnak, ha egy perccel korábban kiveszik. Bár főzés közben nem tapad a fazék aljához, kivételkor nagyon ragadós, iszonyú nehéz bánni vele, érdemes azonnal szószba forgatni. Az olcsóbb spagettik közé tartozik, ám ezért az összegért, már kapunk jobb minőséget.

Összetevők: durum búzaőrlemény

Átlagár: 250 Ft.

Összpontszám: 5 pont

Gyermelyi Vita Pasta Spagetti

Főzés közben ezt a tésztát is kóstolgatni kell, ha al dentére szeretnénk készíteni, mert a feltüntetett főzési idő – 8-10 perc – sok. Nyolc percnél egy másodperccel sem szabad tovább főzni, 10 percnél pedig már nagyon szétfő. Íze jó, a szósz viszont kevésbé tapad rá. Ez ugye azért rossz, mert a fogás „lényege" ott marad a tányér alján.

Összetevők: tésztaipari durum búzadara, ivóvíz, tojást nyomokban tartalmazhat

Átlagár: 400 Ft.

Összpontszám: 5 pont

Spar Spagetti

Az eredeti spagettitészta tojás nélkül készül, ezen viszont a csomagolás is hirdeti, hogy 4 tojásos. A csomagoláson a főzési idő 9-11 perc. Itt az alsó határt kell figyelembe venni, akkor jó a tészta állaga, ahogy tovább főztük már gumis lett és tapadt. A csomagoláson felhasználási javaslat is van, miszerint tegyünk olajat a főzővízbe, és ha kész, öblítsük le hideg vízzel. Ezek közül egyikre sincs szükség, ha jó minőségű a tészta; akkor a főzés során nem oldódik ki belőle sok keményítő (utóbbi teszi a főzővizet tejszerűvé). Főzés közben nem tapadt össze.

Összetevők: tésztaipari búzaliszt, tojás

Átlagár: 225 Ft.

Összpontszám: 5 pont

Panzani Spaghetti

A többi tésztához képest jóval vékonyabb, ezért is rövidebb a főzési idő. Hét perc alatt „haraphatóra" fő, egyébként ez a csomagoláson feltüntetett főzési idő alsó határa is. Vigyázni kell, mert akár egy perccel tovább főzzük, már jelentősen puhább, és ha a szósz is forró, könnyen el is ronthatjuk az élményt. Az íze jó, a szószt is jól felveszi. Ha vastagabb lenne, magasabb pontszámot adtunk volna neki.

Összetevők: 100 százalék durumbúza dara

Átlagár: 500 Ft.

Összpontszám: 7 pont

Lidl Combino Spaghetti

A legjobb ár-érték arányú spagetti a sorban. A csomagoláson „Authentic Italian" felirat található, ami bizakodásra adhat okot, ám tüzetes átolvasás után sem találtuk meg a gyártót sehol a zacskón, csak a forgalmazót. A tészta ízében és minőségében felveszi a versenyt az olaszokkal, például a Colavitával, egyedül a szósz tapad rá kevésbé.

Összetevők: durum búzaőrlemény, nyomokban tojást és szóját tartalmazhat

Átlagár: 200 Ft.

Összpontszám: 7 pont

Martelli Spaghetti

A másik prémium minőségű, igazi olasz spagetti, ami szintén csak a Culinaris boltjában kapható. Családi vállalkozás készíti a tésztát, a csomagolás szerint 1926 óta. Cégről, a történetükről rengeteg információ van a csomagoláson, ám a főzési időről semmi. Ezért bizony kóstolgatni kell, nincs mese. A tészta szárazon is jóval vastagabb az átlagnál, ezért 12 perc főzési idő kell neki. Az egyetlen igazi, extra hosszúságú spagetti a sorban: pontosan kétszer akkora, mint az átlag spagettik, félbehajtva találjuk a szálakat a tasakban. A másik olasz prémiummal összehasonlítva ez kissé ragadósabb, a szósz viszont nagyon jól tapad rá, valószínűleg épp emiatt. Az ára ennek is csillagászati.

Összetevők: durum búzadara

Ára: 1390 Ft.

Összpontszám: 8 pont

Colavita Spaghetti

A csomagoláson lévő 8 perc főzési idő egy kicsit kevés, még egy percet rá kell számolni, hogy igazi al dente legyen. Finom, jó az állaga, és tapad rá a szósz is. Közepes árfekvésű tészta, és ezért az árért nagyon jó minőséget kapunk.

Összetevők: durum búzadara, ivóvíz

Átlagár: 420 Forint.

Összpontszám: 8 pont

Cerbona Durillo Spagetti

A csomagoláson lévő 6-9 perc főzési idő igen tág időtartam, így kíváncsian kóstolgattuk főzés közben. A hat perc természetesen nagyon kevés, teljesen nyers volt még akkor, de a 9 perc tökéletes. Íze, állaga jó, tapadt rá a szósz. Jó ár-érték arány.

Összetevők: durum búzaőrlemény, a termék tojást tartalmazhat

Átlagár: 259 Ft.

Összpontszám: 8 pont

Barilla Spaghetti no. 5

A csomagoláson szereplő No. 1 in Italia megállja a helyét, bár Olaszországban nyilván találunk ennél jobbat nemcsak a kézműves tészták, hanem a nagyipariak között is, de ez az a tészta, amivel a kezdők is simán boldogulnak. Nem tapad, ha betartjuk a főzési időt, időben leszűrjük, valóban egy al dente tésztát kapunk. A gyártó mindenképpen azt javasolja, hogy a főzővízbe ne tegyünk olajat, így a szószt is jól felveszi. Ez valóban megállja a helyét. Íz, állag szempontjából jól szerepelt.

Összetevők: durum búzaliszt, ivóvíz

Átlagár: 500 Ft

Összpontszám: 10 pont

Rustichella d'abruzzo – Pasta di Semola di Grano Duro

Kíváncsiak voltunk igazi olasz, prémium minőségként árult spagettira is, hogy tényleg annyival jobb-e, mint a többi, idehaza kapható tészta. Bár nem széles körben érhető el (csupán a Culinaris boltjaiban lehet kapni), beválogattuk a tesztbe, éppen az összehasonlítás miatt. Egyébként mindenkinek ez tetszett a legjobban, szinte úgy is fogalmazhatnánk, hogy tökéletes, ám borzalmasan magas az ára. A tészta amint beleér a forró vízbe, azonnal belehajlik. A csomagoláson feltüntetett 9-11 percnek pont a közepén, 10 perc főzés után lesz al dente. A tészta megvastagodik a főzés során, ezért is lett a kedvenc, hiszen fantasztikus élmény beleharapni. A szósz is jól tapad rá.

Összetevők: durum búzadara, víz

Ára: 1300 Ft.

Összpontszám: 10 pont