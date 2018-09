Tegye ezt, mielőtt megissza a teáját

Noha még kiélvezhetjük a vénasszonyok nyarát, fénysebesen közeledünk az ősz felé. Egy kicsit melankolikus a hangulatunk, hiszen néhány hónapja még vigyorogva vártuk a jó idő beköszöntét, most pedig már búcsút is kellett vennünk tőle. Szomorúan tesszük a szekrény mélyére a jégkockatartót, és vesszük elő a kedvenc teás bögrénk. Persze ennek az időszaknak is megvan a maga varázsa – például a finom teák, a meleg kakaó és a bundás pulóverek puhasága –, mégis keserű szájízzel gondolunk az idő múlására. Búslakodás helyett azonban ideje vizet forralni és inni egy csésze finom fekete teát.