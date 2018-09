Van kedvenc magyar gasztrobloggere?

Szeptemberben ismét összegyűlik a gasztrobloggerek és -bloggerinák apraja-nagyja. Az esemény célja egy összetartó közösség létrehozása, értékes kapcsolatok építése, együttműködések kialakítása. A rendezvény nagyobb és komplexebb lett, a szervezők több újítással is készülnek: a követők, rajongók külön blokkot kapnak, amelyben személyesen ismerkedhetnek meg kedvenc bloggereikkel.

A gasztrobloggerek saját készítésű ételeikkel mérkőzhetnek meg egymással,

ezúttal azonban szakmai zsűri is értékeli ezeket.

A Fesztivál legjobb ételének címét Antal Krisztina, a Brit Nagykövetség rezidenciájának chéfje, Sallai Kinga, a Sweet&Crazy torta és desszert blog szerzője, Jaksics József, a Radisson Blu Béke Hotel Budapest Executive chéfje és Bechmann György, a Radisson Blu Béke Hotel és a Zsolnay Kávéház vezető cukrászmestere választja majd ki. A közönség is szavazhat majd kedvenc ételére sós és édes kategóriában.

Az ételekben is keressük a különlegeset, az egyedit, ami valami pluszt ad, amire sokáig emlékezhetünk. Az Őszi Gasztroblogger Fesztivál menüjét is ebben a szemléletben állítottam össze. Azt láttam, hogy igény van egy ilyen típusú eseményre, egy lehetőségre, ahol a gasztronómia szerelmesei személyesen is találkozhatnak egymással

– mondta el Miskey Melinda, a Gastrotherapy blog szerzője, az esemény kitalálója.

A cél pedig, hogy összehozzuk a gasztrobloggereket, hogy egy segítő és egymást támogató közösség alakuljon ki. A Fesztiválon számos márka képviselője is jelen lesz, így lehetőség adódik arra is, hogy új értékes kapcsolatok, sőt akár együttműködések születhessenek a cégek és a gasztrobloggerek között.

A versenyen kívül lesz tombola, gasztrokvíz, közönségtalálkozó és számos értékes ajándék talál majd gazdára.

A Őszi Gasztroblogger Fesztivált szeptember 28-án, pénteken, 14:00 órától tartják a Food Convoy Kitchen.