Vigyázz, kész, sajt!

Ön is szívesen jár-kel a kézműves vásárok forgatagában? Szeret házi készítésű, minőségi termékeket vásárolni? Emellett minden vágya egy olyan esemény, amely még a lurkókat is lefoglalja egy időre? Igen? Akkor hadd mutassunk önnek egy olyan gasztronómiai eseményt, ahol a kézműves vásáron és a játszótéren kívül még néhány titkot is elleshet.