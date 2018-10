Mádról hódítanák meg a világot

Bemutatkozott Mád legújabb borászata, melynek tulajdonosa nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy ő dobhassa piacra a világ legjobb tokaji borát. Tervéhez elvileg minden adott: az ültetvények nagy része a borvidék első osztályú dűlőiben található, a pincében fejlett technológia áll rendelkezésre, a munkákat pedig remek szakemberek segítik. A megnyitón Széll Tamás, a 2016-os európai Bocuse d'Or aranyérmese és Szik Mátyás, háromszoros magyar sommelier bajnok készítette a menüt, hogy még ezzel is jelezzék: itt bizony minden a minőségről szól.

Ha egy rendezvényen 2009-es Dom Perignon pezsgővel fogadják a vendégeket, sejteni lehet, hogy valami komoly dolog áll a háttérben, és hogy a világ egyik legjobb és leghíresebb itala nem csupán frissítőként szolgál, hanem szemléltet valamit. A Tokaji borvidék legújabb borászatánál, a Juliet Victornál például azt a minőségi szintet, amit ők is kitűztek célul. A borászatot Váradi József, a WizzAir alapító-tulajdonosa keltette életre. Ő és a családi cég a többségi tulajdonos benne. Szerinte a Tokaji borvidék képes világszínvonalú borok készítésére, így neki sem lehet más szándéka, mint a legjobb tokajival be is bizonyítani ezt. Ehhez gyakorlatilag rendelkezésére is áll minden.

A jelenlegi 25 hektáros területükből 18,5 hektár van jelenleg betelepítve. Mád hat első osztályú dűlőiből háromban vannak szőlőik: a Betsekben, a Királyban és a Szent Tamásban. Három szőlőfajtával foglalkoznak: hárslevelűvel, sárgamuskotállyal és furminttal. Ez utóbbi tudja legjobban kifejezni a dűlő sajátosságait, és nem véletlen, hogy a tokaji gazdák szeretik, hiszen az ottani dűlők igen kiváló adottságokkal rendelkeznek a vulkanikus talajok ásványianyag-összetételétől kezdve a Bodrog és a Tisza közelségéből fakadó mikroklímáig.

A Juliet Victornál a furmintból készülnek a száraz borok, a hárslevelűből és a sárgamuskotályból pedig az édesek.

A pincészet szőlésze Vincze Zsolt, borásza Sajgó Árpád. A borászatot modern technológiai gépekkel szerelték fel, de a tokaji hagyományokat megtartva természetesen hordós érlelést is alkalmaznak.

Szik Mátyás háromszoros magyar sommelier bajnok a brandépítésben, az értékesítési koncepció kialakításában segíti a borászatot.

A megnyitó eseményre Széll Tamással együtt álmodták meg a borokhoz az ételpárosításokat, melyeket aztán az európai Bocuse d'Or győztese készített el a vendégeknek.

A 2017-es Birtok Furmint még nagyon fiatal, illatában is csak visszafogottan jönnek a furmintra jellemző aromajegyek, vagyis a citrusok, a fehér húsú barack, a körte. Egy kis ásványosság, vajasság és a hordós érlelésből származó vanília kíséri a kortyot, mely egyáltalán nem nehézkes. Határozott savai frissességet adnak neki. Széll Tamás ehhez vajban sült pisztrángfilét készített burgonyapürével és citrusos salátalevelekkel. Pontosan azok az ízek jelentek meg a tányéron, melyeket a borban is érezni lehetett.

2016-os Birtok Furmintjuk már komplexebb, érettebb tétel, mely hordóban erjedt és érlelődött is még további 8 hónapon keresztül. Illatában intenzív körte, birs és némi narancshéj érződik a vanília mellett. Ízében a komoly savaknak köszönhetően a citrusosság és a területre jellemző ásványosság az elsődleges. Többrétegű bor, hosszú lecsengéssel. Illett hozzá a fürjjel töltött derelye, melyet marinált körtével és sózott citrommal készült pecsenyelével tettek még izgalmasabbá. Vad szárnyasok mellett valószínűleg grillezett halakhoz is remekül passzol a bor.

A pincészet 2016-os édes Szamorodnija intenzív illatával azonnal lenyűgözi a fogyasztót. Érett gyümölcsök, méz, aszalt gyümölcsök és rengeteg ásványosság árad belőle. Szüretkor a fürtök 60 százalékát már a töppedt szemek alkották, ezek kerültek bele, ezt érezni annyira határozottan. (A szamorodnihoz válogatás nélkül kerülnek a szőlőfürtök, amelyek már aszúsodott szemeket is tartalmaznak.) Ízében nagyon komplex, a magas cukortartalom határozott savakkal párosul, így egyáltalán nem nehézkes a korty.

A desszertként mellé álmodott gyömbéres, sült nektarin mandulás piskótával tökéletes választásnak bizonyult,

fantasztikusan párost alkotott a bor és az étel együtt.

A fenti borokat október 15-től bárki megkóstolhatja, akkor indul be ugyanis a kereskedés, először a pincészet webshopján és a mádi telephelyen, később a tervek szerint egy budapesti székhelyen is elérhetők lesznek.